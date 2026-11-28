El excampeón mundial de boxeo Alfredo “El Salsero” Escalera falleció este sábado en la mañana en su residencia en el área metropolitana, según informó a El Nuevo Día el también excampeón mundial y expresidente de la Comisión de Boxeo de Puerto Rico, Víctor “Luvi” Calleja.

Tenía 74 años.

Escalera fue encontrado sin vida en su hogar por su esposa, quien comunicó la noticia a Callejas, de acuerdo con el exboxeador. Al momento, se desconocen las causas de su fallecimiento.

Considerado uno de los campeones más pintorescos en la historia del boxeo puertorriqueño, Escalera reinó en la división superpluma durante la década de 1970 y protagonizó algunos de los combates más recordades de su época.

En 1983 hizo su última pelea. Terminó con marca de 53-14-3 con 31 nocauts.

1 / 9 | Fotos memorables de Alfredo “El Salsero" Escalera. Escalera subió al cuadrilátero del coliseo Roberto Clemente en varias ocasiones (Archivo) - ELNUEVODIA.COM 1 / 9 Fotos memorables de Alfredo “El Salsero" Escalera Escalera subió al cuadrilátero del coliseo Roberto Clemente en varias ocasiones (Archivo) ELNUEVODIA.COM Compartir

Conquistó el campeonato mundial en julio de 1975 en Japón, donde destronó por decisión de los jueces al entonces monarca y favorito local, Kuniaki Shibata.

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El boricua defendió exitosamente su corona en 10 ocasiones, en combates celebrados en Japón, Estados Unidos y Puerto Rico entre 1975 y 1977.

En 1978 llegó el primero de sus dos memorables enfrentamientos con el nicaragüense Alexis Argüello, quien lo destronó en enero de ese año.

Ambos volvieron a enfrentarse en 1979 en otra batalla campal. Escalera marchaba al frente en dos de las tres tarjetas de los jueces cuando cayó noqueado en el duodécimo asalto.

Tras su retiro en 1983, Escalera permaneció en Puerto Rico.

Un panel de expertos del boxeo puertorriqueño lo escogió como una de las Leyendas Boricuas del Ring como parte de una serie especial de El Nuevo Día.