Gallo sin espuelas: Jake Paul es dominado y noqueado por Anthony Joshua

Miami - Anthony Joshua noqueó a Jake Paul en el sexto asalto de su pelea de peso pesado el viernes por la noche.

El bicampeón de peso pesado demostró por qué es uno de los mejores pegadores del deporte al derribar a Paul dos veces en el quinto asalto.

Sintiendo que el YouTuber estaba acabado, Joshua lo conectó con un uppercut de derecha al inicio del sexto. El inglés luego derribó a Paul con una combinación a la cabeza.

Aunque Paul (12-2) se puso de pie de nuevo, Joshua (29-4, 26 KOs) finalmente aplastó Paul al derribarlo por cuarta vez con un derechazo a la cabeza. El árbitro Christopher Young contó fuera a Paul al minuto 1:31 del asalto frente a un lleno total de 19,600 personas en el Kaseya Center.

Con la victoria, Joshua ahora puede buscar recuperar el título de peso pesado que perdió contra Oleksandr Usyk. Joshua también ha hablado sobre una pelea largamente discutida con su compatriota y excampeón, Tyson Fury. Sin embargo, Fury está actualmente retirado tras derrotas consecutivas ante Usyk en 2024.

Fue la primera pelea de Joshua desde que Daniel Dubois lo noqueó en cinco asaltos en septiembre de 2024.

Joshua impuso metódicamente el ritmo contra Paul desde el primer asalto, ya que ninguno de los dos peleadores se abalanzó al principio. A mitad del asalto, Paul lanzó un derechazo que Joshua bloqueó con el guante. En los últimos segundos, Joshua conectó un derechazo a la cabeza cerca de las cuerdas.

En el segundo asalto, Joshua comenzó a aprovechar su ventaja de 15 centímetros de alcance para liderar con un jab de izquierda.

Paul conectó un derechazo corto a la cabeza al comienzo del cuarto asalto. Más tarde en el mismo asalto, Paul cayó dos veces torpemente a la lona al intentar nuevamente acortar distancia durante intercambios cercanos.

Paul pesaba 216 libras y Joshua 243 libras para la pelea.

Paul, de 28 años, quien comenzó su carrera en enero de 2020, originalmente tenía como objetivo una exhibición en Miami con el campeón de peso ligero Gervonta Davis el mes pasado. Pero Davis tuvo problemas legales que cancelaron el evento. Paul cambió de estrategia rápidamente y consiguió el combate contra Joshua en el mismo recinto.

Entre las celebridades presentes se encontraban el campeón de golf Rory McIlroy, el toletero de los Mets de Nueva York Juan Soto, el fundador de Barstool Sports Dave Portnoy y los receptores retirados de la NFL Michael Irvin y Brandon Marshall.