DeportesBoxeo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gallo sin espuelas: Jake Paul es dominado y noqueado por Anthony Joshua

El bicampeón de peso pesado se impuso ante el YouTuber en el sexto asalto de la pelea celebrada en Miami

20 de diciembre de 2025 - 2:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Anthony Joshua conecta una derecha contra Jake Paul durante el combate. (Lynne Sladky)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami - Anthony Joshua noqueó a Jake Paul en el sexto asalto de su pelea de peso pesado el viernes por la noche.

El bicampeón de peso pesado demostró por qué es uno de los mejores pegadores del deporte al derribar a Paul dos veces en el quinto asalto.

Sintiendo que el YouTuber estaba acabado, Joshua lo conectó con un uppercut de derecha al inicio del sexto. El inglés luego derribó a Paul con una combinación a la cabeza.

Aunque Paul (12-2) se puso de pie de nuevo, Joshua (29-4, 26 KOs) finalmente aplastó Paul al derribarlo por cuarta vez con un derechazo a la cabeza. El árbitro Christopher Young contó fuera a Paul al minuto 1:31 del asalto frente a un lleno total de 19,600 personas en el Kaseya Center.

Con la victoria, Joshua ahora puede buscar recuperar el título de peso pesado que perdió contra Oleksandr Usyk. Joshua también ha hablado sobre una pelea largamente discutida con su compatriota y excampeón, Tyson Fury. Sin embargo, Fury está actualmente retirado tras derrotas consecutivas ante Usyk en 2024.

Fue la primera pelea de Joshua desde que Daniel Dubois lo noqueó en cinco asaltos en septiembre de 2024.

Joshua impuso metódicamente el ritmo contra Paul desde el primer asalto, ya que ninguno de los dos peleadores se abalanzó al principio. A mitad del asalto, Paul lanzó un derechazo que Joshua bloqueó con el guante. En los últimos segundos, Joshua conectó un derechazo a la cabeza cerca de las cuerdas.

Jake Paul hizo su entrada escoltado por el rapero Tekashi 69.Jake Paul hizo honor al fallecido luchador Hulk Hogan con su atuendo.
1 / 10 | En imágenes: Jake Paul no pudo con Athony Joshua. Jake Paul hizo su entrada escoltado por el rapero Tekashi 69. - Lynne Sladky

En el segundo asalto, Joshua comenzó a aprovechar su ventaja de 15 centímetros de alcance para liderar con un jab de izquierda.

Paul conectó un derechazo corto a la cabeza al comienzo del cuarto asalto. Más tarde en el mismo asalto, Paul cayó dos veces torpemente a la lona al intentar nuevamente acortar distancia durante intercambios cercanos.

Paul pesaba 216 libras y Joshua 243 libras para la pelea.

Paul, de 28 años, quien comenzó su carrera en enero de 2020, originalmente tenía como objetivo una exhibición en Miami con el campeón de peso ligero Gervonta Davis el mes pasado. Pero Davis tuvo problemas legales que cancelaron el evento. Paul cambió de estrategia rápidamente y consiguió el combate contra Joshua en el mismo recinto.

Entre las celebridades presentes se encontraban el campeón de golf Rory McIlroy, el toletero de los Mets de Nueva York Juan Soto, el fundador de Barstool Sports Dave Portnoy y los receptores retirados de la NFL Michael Irvin y Brandon Marshall.

En una pelea preliminar entre campeones retirados de la UFC, Anderson Silva, de 50 años, se impuso por nocaut técnico en el segundo asalto a Tyron Woodley.

Jake PaulBoxeoMiami
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
sábado, 20 de diciembre de 2025
