Jake Paul enfrentará al campeón peso ligero Gervonta “Tank” Davis

El peleador, youtuber y promotor Jake Paul enfrentará el próximo 14 de noviembre al campeón ligero Gervonta “Tank” Davis, en un evento que se llevará a cabo en el State Farm Arena de Atlanta y que será transmitido por Netflix.

Más adelante se ofrecerán detalles sobre el peso y asaltos pactados.

“Gervonta lleva demasiado tiempo faltándome el respeto. Puede que su apodo sea ‘Tank’, pero estoy a punto de incapacitar a este niño pequeño”, manifestó Paul en las redes sociales.

“Sí, es uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo, pero mi lema es cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar, contra todo pronóstico. Y me gustan mis probabilidades”, agregó.

Davis, monarca de las 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tiene récord profesional de 30-0-1 y 28 KO’s.