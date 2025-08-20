Opinión
20 de agosto de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jan Paul Rivera busca extender su invicto como estelar en Orlando

El púgil boricua enfrenta este viernes al estadounidense Daniel Bailey en la cartelera Most Valuable Prospects 14, en su primera pelea a 10 asaltos

20 de agosto de 2025 - 2:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jan Paul Rivera trabajó alrededor de 24 a 30 asaltos por semana para prepararse para su pelea de este viernes. (Carlos Rivera Giusti)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Con la mira puesta en extender su invicto, el boricua Jan Paul Rivera (12-0, 6 KO’s) se medirá el viernes al estadounidense Daniel Bailey (15-2, 8 KO’s) en el Caribe Royale Orlando, tras pulir su rapidez y movimientos para neutralizar a su rival.

El púgil de 24 años ya se encuentra en Orlando, Florida, para encabezar la cartelera Most Valuable Prospects 14, en la que será el combate estelar.

“No hemos dejado nada afuera. Sabemos Bailey que es un gran peleador de frente, fuerte, que viene con hambre, con deseos de ganar. Y nos preparamos para todo lo que él vaya a llevar esa noche sin dejar nada”, compartió Rivera.

“Le dimos enfoque a la rapidez, a los movimiento. Quiero tener más velocidad que él, porque el que ha visto sus peleas y sabe de él es un peleador rápido. Tengo que estar más rápido que él y más vivo”, indicó.

El atleta indicó que este pleito es importante porque puede ser un paso hacia una eliminatoria por un título interino o mundial. También es su primera pelea de 10 asaltos, por lo que se ha preparado para mantenerse fuerte durante toda la pelea.

“Todas las peleas son importantes para mí, pero esta es un paso más a lo que sería quizás una eliminatoria por un título interino o título mundial. Me ayuda a posicionarme mejor en el ranking”, expresó.

“Esta es mi primera pelea es a 10 asalto. Es algo nuevo, dos asaltos más, pero es cuestión de hacer el trabajo como siempre lo hemos hecho, concentrado, y lo que venga a vamos a estar preparados”.

¿Cómo te preparaste para durar esos dos asaltos adicionales?, se le preguntó.

“Trabajamos alrededor de unos 24 a 30 asaltos por semana. Ocho semanas de puro guanteo y claro de 10 a 12 asaltos de máxima intensidad que me ayudó a coger más resistencia“, dijo.

En cuanto a su pronóstico, Rivera señaló que está listo para completar la distancia de los asaltos, aunque advirtió que, si se presenta la oportunidad, buscará definir la pelea por la vía del nocaut.

Feliz de pelear en Orlando

Rivera compartió que se siente contento de pelear en Orlando, donde hay una gran comunidad puertorriqueña.

“Es mi cuarta vez que voy aquí a Orlando. Siempre hay una buena fanaticada, familiares cercanos. Esto es de los boricuas. Estoy muy contento de volver a estar aquí y estelarizar una pelea y recibir el cariño y el apoyo de ellos como siempre”.

Sara Del Valle Hernández
