Jeyvier Cintrón supera la depresión y regresa con mucha ilusión al ring: “Ese amor por el boxeo siempre estuvo ahí”

Una dolorosa derrota y la posterior paralización de toda la actividad deportiva debido a la pandemia por el COVID-19 llevó al boxeador Jeyvier Cintrón a alejarse del boxeo por más de cuatro años.

En ese periodo de tiempo, el atleta participó en el programa de competencias Exatlón, del cual fue campeón de la quinta temporada y subcampeón del All-Stars, competencia en la sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior que lo llevó a temer que no pudiera regresar al boxeo. Esto -sumado a otras situaciones personales- lo llevaron a sumirse en una depresión.

Superados estos escollos, se prepara con mucha ilusión para su regreso a los ensogados el 15 de junio de 2024 como parte de la cartelera protagonizada por el campeón superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el boricua Subriel Matías, y el invicto australiano Liam Paro en un programa que se realizará en el Coliseo Juan Aubin Cruz “Bincito”, de Manatí.

El atleta de 29 años se prepara en Jiquipilco, México, junto a Matías y a su otro compatriota, el monarca de la división gallo de la FIB, Emmanuel “Manny” Rodríguez. Lleva allí un mes y medio.

“Ese amor por el boxeo siempre estuvo ahí”, contó Cintrón en entrevista con El Nuevo Día sobre cómo se dio su regreso al deporte de las narices chatas.

“Yo vengo de una familia de boxeo. Mi papá fue boxeador (Javier Cintrón) y mi mamá (Aracelis Ocasio Román) fue jefa de árbitros. Yo siempre estuve al tanto de boxeo y sabía que en cualquier momento iba a regresar. Estaba esperando una oportunidad, y cuando hablé con Yomi (el promotor Juan Orengo) y Pedro (el manejador Pedro Cruz), de Fresh Productions Boxing, me dieron la oportunidad de venir a Jiquipilco con los campeones, quienes me han dado ese impulso de motivarme y de volver a enamorarme del boxeo”, añadió el peleador que representó a Puerto Rico en las Olimpiadas Londres 2012, donde llegó los cuartos de finales; y Río 2016, donde cayó derrotado en su primera pelea.

La última pelea profesional de Cintrón (11-1, 5 KO’s) fue el 31 de diciembre de 2019 ante Kazuto Ioka por el cinturón de supermosca (115 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que tenía el japonés y quien aún reina en ese peso, pero ahora lo hace con la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Cintrón perdió por decisión. Es su única derrota.

Cintrón reiteró que durante su estancia en México ha aprendido mucho de los dos campeones boricuas. Asimismo, señaló que ambos están conscientes de que ha estado fuera de los ensogados por mucho tiempo, por lo que lo han ayudado en todo.

“Para mí es un privilegio (entrenar con Rodríguez y Matías). No todo el mundo tiene la dicha de entrenar con dos campeones mundiales de Puerto Rico. Me siento afortunado de esta oportunidad que me brinda Fresh Productions”.

En cuanto a cómo se ha adaptado al entrenamiento en altura, Cintrón reconoció ha sido un proceso fuerte, pero que gracias a que se ha mantenido en condición física, ha podido manejarlo.

“El trabajo acá en altura es muy fuerte. Las primeras dos semanas me tiraba al piso y no me quería levantar después de los entrenamientos. Pero lo importante es que cumplía con el deber y no he faltado a ningún entrenamiento. Estoy bien motivado. Cuando suena la alarma por la mañana, me levanto rápido y me visto. Estoy más motivado que nunca”, dijo.

Cintrón también expuso que esta preparación no se compara con la que hizo cuando concursó en “Exatlón”, pues para este programa nunca entrenó.

“Creo que eso fue lo que más me ayudó a ganar porque yo nunca me metí presión. Hacía eso para disfrutármelo. Decía que era experiencia que me quería disfrutar, y lo disfruté tanto que salí como campeón no sé cómo”, dijo a la vez que admitió que su preparación como deportista lo ayudó.

Emocionado de pelear en suelo boricua

Cintrón no pelea en Puerto Rico desde el el 29 de marzo de 2019, cuando derrotó al nicaragüense Eliecer Quezada por nocaut técnico en el primer asalto en una velada celebrada en el Coliseo Rubén Zayas Montañez, de Trujillo Alto. El boricua defendía su cinturón Latino del peso supermosca de la OMB.

Después de eso realizó dos reyertas en Estados Unidos y una en Japón. Cuando volvió a entrenar ahora en México, pensó que haría su regreso en ese país, donde conserva amistades de su época como concursante de Exatlón. Cuando le dijeron que sería parte del programa boxístico Matías-Paro se sintió muy feliz.

“Cuando me dijeron que iba a ser en Puerto Rico, las emociones fueron dobles porque tengo toda mi familia que me quiere ver desde hace tiempo. Ahora se junta la fanaticada de Exatlón, que es gente que nunca ha visto esa fase mía de boxeador, aunque saben que soy atleta”, expuso.

“Eso me motiva más porque tenemos que demostrar que no solamente allí en las arenas de esa torre (en Exatlón) era muy bueno, sino también en el boxeo. Por algo fui dos veces olímpico y hay que darlo todo”, agregó.

El deportista bayamonés aún no sabe el nombre de su contrincante. Lo que sí compartió es que para esta pelea la hará en las 118 libras, el mismo peso en el que milita Rodríguez.

“Voy a regresar en la 118 libras, y depende de cómo me siente, ahí estudiamos el panorama y vemos si bajamos para hacer nuevamente para las 115 o nos quedamos en las 118″, explicó