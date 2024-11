Jeyvier Cintrón triunfa en Bayamón por decisión unánime ante el mexicano Rashib Martínez

Bayamón - El dos veces olímpico Jeyvier Cintrón salió airoso el sábado en su primera presentación en su pueblo natal de Bayamón contra un aguerrido Rashib Martínez con una victoria por decisión unánime en la pelea semiestelar de la cartelera “Taínos vs. Aztecas” en el Coliseo Rubén Rodríguez.

“Después de unos cinco años tuvimos un regreso con un nocaut en el primer asalto. Ahora mismo (contra Martínez) tuvimos que sacar el fondo porque era un rival fuerte. Lo tumbamos en el primer round. Pensé que no iba a aguantar mis manos pero se recuperó de esa caída”, comentó Cintrón con su nuevo cinturón en su hombro derecho.

“Créanme que si no fuera por la preparación que traigo, el aire en los pulmones, pues hubiera sido otra historia. Me sentía preparado como para 15 rounds”, agregó.

Martínez pudo recuperarse de un mal arranque y se mantuvo en pelea en los siguientes asaltos, retando al boricua a tirar su mejor artillería. En el cuarto asalto, Cintrón registró izquierdas y derechas de poder al rostro de Martínez que no lograron llevarlo a la lona nuevamente.

“Este es el nuevo Jeyvier, renovado. Me preparé. Tuve que pasar por muchas cosas feas. Esta vez, renací como decía por ahí Frankie Ruiz (salsero). Es otra etapa en mi vida. Tengo 29 años. Cumplo 30 pronto. Pero me siento como de 22 años. Creo que las cosas son del tiempo de Dios. Me siento increíble”, agregó.