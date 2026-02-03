Juanmita López avanza con madurez rumbo a nuevos retos: “Mi papá me aconsejó que no me dejara meter presión”

Con paciencia, madurez y control de emociones, el púgil puertorriqueño Juanma López de Jesús dio el paso más sólido de su joven carrera al vencer por decisión unánime a Conner Russell Goade el sábado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, una experiencia que —según admitió— le enseñó a dosificar su ímpetu y a leer con mayor inteligencia a un rival curtido.

López de Jesús defendió su invicto y mejoró su récord a 5-0, con dos nocauts, mientras Goade quedó con marca de 8-5-2, con siete nocauts, en una pelea pactada a seis asaltos en las 115 libras.

“Soy un peleador que a veces soy un poco eufórico; me gusta darle un espectáculo a la gente, pero trabajamos la paciencia. Supimos usar todas nuestras habilidades y tuvimos la madurez de saber cuándo atacar, cuándo movernos y cuándo no irnos al intercambio, para capitalizar al máximo lo que tenemos”, expresó López de Jesús en entrevista con El Nuevo Día.

El deportista cagüeño reconoció que lo más complicado fue enfrentar a un oponente fuerte y experimentado, y reconoció que haber llegado a la distancia le ayudó a poner en práctica su arsenal boxístico.

“Es un peleador fuerte, que aguanta mucho golpe, y esa experiencia lo hace complicado porque sabe usar sus mañas. Por eso en el segundo asalto le quitan un punto. Él ya tenía 15 peleas y yo apenas cinco, así que había que ajustarse a esas cosas. Eso fue lo más difícil que nos presentó, pero logramos capitalizarlo”, insistió el olímpico al hacer referencia al punto que le descontaron a su rival por un agarre indebido.

López de Jesús espera regresar a pelear en abril. Al momento desconoce si será en Puert Rico o en Estados Unidos.

Emocionado con el ambiente en el Choliseo

La pelea de López de Jesús pasó a ser la semifinal de la cartelera luego de que Rohan Polanco —quien estaba programado para fungir como semiestelar ante Christian Gómez— se retirara del evento debido a una enfermedad.

El cambio en el orden de la pelea y el poder contar con la compañía de su padre, el excampeón mundial Juan Manuel “Juanma” López, durante su caminata hacia el cuadrilátero, le inyectaron un entusiasmo adicional al joven púgil.

“Fue bien emocionante ya que sabíamos que teníamos una oportunidad bien grande. Como quiera íbamos a ser a una de las peleas que iba a estar en el cartel principal. Pero ser semiestelar es más importante ya que todo el mundo está más pendiente de esas últimas peleas”, apuntó López de Jesús.

“Saber que tenía la oportunidad de que Puerto Rico viera todo lo que tengo como boxeador, y creo que hicimos el trabajo para que vean que soy un peleador promisorio”.

Sobre la compañía de su progenitor, sostuvo que fue un momento bonito y memorable, al tratarse de alguien que ya vivió las experiencias que ahora él comienza a transitar. Además, destacó que también contó con la presencia de otros miembros de su familia.