Juanmita López luce dominante en la victoria ante Conner Goade

Juan Manuel “Juanmita” López de Jesús mejoró su invicto a 5-0 con una victoria por decisión unánime sobre el estadounidense Conner Goade (8-5-2, 7 KOs) en una pelea de las 115 libras a seis asaltos en el Coliseo José Miguel Agrelot.

Fue el combate semiestelar.

Las tarjetas estuvieron las tres a favor del cagüeño 60-53.

López De Jesús da un golpe en la barriga a Conner Goade (Ramon "Tonito" Zayas)

Al sonar el primer campanazno, López de Jesús, de inmediato, hinchó el ojo izquierdo del norteamericano con su potente derecha.

En el segundo asalto, el referí le restó un punto a Goade por un agarre indebido. A pesar del momento incómodo, López de Jesús continuó con su castigo. En el tercer acto, un golpe en la barriga dejó sin aire dejó a Goade sin aire, sobreviviendo los 3:00 minutos.

López de Jesús mantuvo el control hasta el asalto final, haciendo sangrar por la nariz a Goade con un derechazo, para dejar el resultado a los jueces.

López de Jesús hizo entrada al ring junto a su padre, el excampeón mundial Juan Manuel “Juanma” López, quien boxeó por última vez en el “Choliseo” en 2010.