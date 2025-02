“Nunca he tenido problemas con peleadores incómodos. Lo único que me costó un poco fue cómo saltaba dentro y fuera de mi alcance. Y era un poco más rápido de lo que esperaba. Pero a medida que avanzaban los asaltos, me fui sintiendo más cómodo, y en el cuarto lo terminé”, agregó el nuevo monarca de las 135 libras.