“Claro, era el plan. Obviamente a mediados, cuando el referí me llama la atención varias veces y me dice que me va a quitar un punto, pues me alejé un poco del plan de trabajo, que era ir al cuerpo, y empiezo a ir a la cabeza. Y ya en los últimos asaltos, siete, ocho y nueve, la esquina se me pega y me dice, ‘olvídate del punto; si te quitan un punto no importa, ya estamos arriba (en las tarjetas), pero tenemos que trabajar al cuerpo, porque por ahí es que se va a ir; él no se va a ir por la cabeza”, explicó Zayas.