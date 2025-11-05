Opinión
5 de noviembre de 2025
Malik “El Emblema” Quiñones firma con Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment

El prospecto boricua contó con el apoyo del campeón de las 105 libras, Oscar Collazo

5 de noviembre de 2025 - 5:06 PM

Malik Quiñones (derecha) fue acompañado por el presidente de la OMB, Gustavo Olivieri (izquierda), y el campeón mundial Oscar Collazo (al centro). (Miguel Cotto Promotions / H2 Entertainment)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El joven púgil puertorriqueño Malik “El Emblema” Quiñones dio un paso importante en su carrera profesional al firmar oficialmente con Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment.

La firma se llevó a cabo durante una conferencia de prensa celebrada en la Escuela del Deporte Raúl “Americano” Hernández en Guayanilla, donde el boxeador de 23 años estuvo acompañado por familiares, fanáticos y figuras destacadas del deporte. Entre los invitados se encontraban el presidente de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Gustavo Olivieri, y el campeón mundial peso mínimo de la OMB y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Oscar Collazo.

Respaldo de Collazo y una nueva etapa profesional

Quiñones, manejado por Juan de León, entrenador y representante de Collazo, continuará su desarrollo bajo esa misma estructura de trabajo. Collazo aprovechó la ocasión para destacar las cualidades de su compañero y su potencial en el ring.

“Sé que la empresa Miguel Cotto Promotions lo va a llevar a ser campeón mundial. Carlos Ortiz y Juan de León, que también son mi equipo, lo están haciendo bien tanto para él como para su familia. Le he cogido mucho cariño a Malik; me ha ayudado en los guanteos cuando nadie ha querido, y le digo que siga trabajando duro como siempre lo ha hecho”, comentó Collazo.

Visiblemente emocionado, Quiñones agradeció la oportunidad y recordó los sacrificios que marcaron su camino en el boxeo.

“Gracias a Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment por abrirme las puertas de la mejor compañía de Puerto Rico. Gracias a Oscar Collazo por presentarme a todo este equipo de trabajo que son los mejores. El trabajo fuerte vale la pena: tarde o temprano llega la recompensa”, manifestó.

“Después de sacrificios y caídas, se comienzan a ver los frutos de todos estos esfuerzos. Esto es solo el comienzo; seguiré trabajando con humildad, enfoque y corazón. Vamos por más, porque ‘El Emblema’ todavía comienza”, expresó Quiñones, quien también agradeció a todo su equipo de trabajo.

Por su parte, el promotor Héctor Soto, presidente de H2 Entertainment, resaltó la proyección del nuevo integrante de su empresa.

“Malik tiene todas las cualidades que gustan en el boxeo profesional, es inteligente, tiene agallas y es guapo dentro del ring. Este joven se ha ganado cada oportunidad que hoy está cosechando”, afirmó.

Por otro lado, se informó que Quiñones (3-1, 3 KO’s) regresará al ring el 15 de noviembre en el Coliseo Félix “Amiguito” Méndez, de Lares, ante un contrincante que se anunciará más adelante.

