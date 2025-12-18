Most Valuable Promotions sustituye a Erika Cruz y designa a Reina Téllez como rival de Amanda Serrano

Most Valuable Promotions (MVP) anunció este jueves que decidió sustituir a la mexicana Erika Cruz y designar a la invicta Reina Téllez como nueva rival de la campeona unificada pluma Amanda Serrano, luego de que Cruz arrojara un resultado atípico por clenbuterol en una prueba realizada por la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA).

El combate está pautado para el 3 de enero en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan, donde Serrano expondrá sus cinturones mundiales de las 126 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). La pelea será a 10 asaltos de tres minutos cada uno.

“Me decepciona que la pelea original no pudiera seguir adelante, pero mi prioridad siempre ha sido el respeto por el deporte”, expresó Serrano a través de un comunicado de prensa.

La atleta puertorriqueña manifestó que Téllez es una rival fuerte que se ha ganado la oportunidad, y aseguró estar lista para el reto que tiene por delante.

Desde la promotora respaldaron la sustitución al señalar que la decisión respondió al hallazgo atípico en una prueba antidopaje realizada a Cruz previo al evento, y que el objetivo fue evitar que una de sus atletas compitiera en un escenario “potencialmente injusto”.