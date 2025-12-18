Opinión
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Most Valuable Promotions sustituye a Erika Cruz y designa a Reina Téllez como rival de Amanda Serrano

La promotora tomó la decisión tras un resultado atípico por clenbuterol en una prueba antidopaje de la mexicana

18 de diciembre de 2025 - 4:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Erika Cruz (izquierda) y Amanda Serrano (al centro) se midieron el 4 de febrero de 2023 por el título de campeona indiscutible de las 126 libras. (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Most Valuable Promotions (MVP) anunció este jueves que decidió sustituir a la mexicana Erika Cruz y designar a la invicta Reina Téllez como nueva rival de la campeona unificada pluma Amanda Serrano, luego de que Cruz arrojara un resultado atípico por clenbuterol en una prueba realizada por la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA).

RELACIONADAS

El combate está pautado para el 3 de enero en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan, donde Serrano expondrá sus cinturones mundiales de las 126 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). La pelea será a 10 asaltos de tres minutos cada uno.

“Me decepciona que la pelea original no pudiera seguir adelante, pero mi prioridad siempre ha sido el respeto por el deporte”, expresó Serrano a través de un comunicado de prensa.

La atleta puertorriqueña manifestó que Téllez es una rival fuerte que se ha ganado la oportunidad, y aseguró estar lista para el reto que tiene por delante.

Desde la promotora respaldaron la sustitución al señalar que la decisión respondió al hallazgo atípico en una prueba antidopaje realizada a Cruz previo al evento, y que el objetivo fue evitar que una de sus atletas compitiera en un escenario “potencialmente injusto”.

Téllez presenta marca de 13-0-1, con cinco nocauts. Aunque se mantiene invicta como profesional, no ha enfrentado hasta ahora a rivales del calibre ni la experiencia de Serrano (47-4-1, 31 KO’s), por lo que el combate representa el mayor desafío de su carrera.

Amanda Serrano Boxeo Coliseo Roberto Clemente Asociación Mundial de Boxeo OMB Organización Mundial de Boxeo Dopaje
