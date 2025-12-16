Niegan dopaje: equipo de Erika Cruz atribuye resultado atípico a contaminación alimentaria

Danny Aspiros, manejador de la mexicana Erika Cruz, aclaró que su peleadora no dio positivo en una prueba antidopaje realizada por la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA, por sus siglas en inglés), sino que presentó un resultado atípico por clenbuterol en un porcentaje bajo, y señaló que hasta el momento nadie de Most Valuable Promotions (MVP) se ha comunicado con él sobre el combate pautado para el 3 de enero en San Juan.

Aspiros, puertorriqueño radicado en México y socio de la empresa Rock Stable Boxing, reiteró que su representada arrojó una cantidad “casi indetectable, lo que considera VADA una contaminación por comida, nada que sea detectable como inyectable”.

“En estos momentos, nosotros lo único que podemos decir es que el positivo de Erika es totalmente falso. Ella no dio positivo. Más allá de eso, estamos esperando recopilar cierta más información con los organismos, con la Comisión (de Boxeo) y a través la promotora Universal Promotions”, expresó el empresario, quien espera convocar a una conferencia de prensa más adelante en la semana.

“Cuando hablamos de positivos hablamos de cantidades sancionadas por VADA. Porque si VADA encuentra un positivo que no sea atípico, emite sanciones y la pelea no va y la Comisión se vuelve loca”.

El manejador indicó que no podía compartir el dato específico del resultado consignado en el documento de VADA por recomendación de los abogados de Universal Promotions, promotora de la excampeona en las divisiones supergallo (122 libras) y pluma (126 libras).

De hecho, Cruz perdió la corona de las 122 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) después de que se detectara que dio positivo por sustancias prohibidas tras su defensa del título el 11 de mayo de 2024, cuando empató ante Nazarena Romero en México.

Según un comunicado del organismo boxístico, las pruebas de la muestra “A” de Cruz arrojaron resultados positivos para tres sustancias distintas —metabolitos de estanozolol (16β-hidroxiestanozolol y 3′-hidroxiestanozolol) y furosemida— en concentraciones superiores a las permitidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Al no agotarse el recurso de la muestra B dentro del plazo establecido y tras no encontrar argumentos convincentes en las solicitudes de revisión presentadas, la AMB decidió suspenderla del ranking mundial supergallo y declarar vacante la corona que ostentaba en ese momento.

En evaluación de la Comisión de Boxeo

El presidente de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico, José Miguel Pérez Torres, también calificó el resultado de la VADA no como un positivo, sino como un resultado atípico.

“No levanta ningún tipo de bandera. No obstante, pues nosotros como Comisión lo que hacemos es que referimos el caso a nuestro comité médico y ellos determinan qué ocurre en ese caso. Todavía estamos en esa evaluación”, dijo Pérez Torres, quien entiende que Cruz se iba a realizar otra prueba de dopaje esta semana.

“Para efectos de la Comisión, el combate entre Amanda y Erika sigue en pie. No hemos recibido ninguna notificación oficial; lo único que hemos visto es lo publicado en la prensa a partir de expresiones del manejador de Amanda”, expresó el funcionario.

Péres Torres explicó que corresponde a la Comisión determinar si el combate se celebrará o no, en función de los resultados disponibles. Detalló que, de ordinario, el organismo se refiere a su comité médico —compuesto por especialistas en la materia— quienes evalúan la situación y recomiendan si procede realizar investigaciones o pruebas adicionales. Con base en esas recomendaciones, la Comisión toma la determinación final sobre la celebración o no del combate.

Amanda Serrano derrotó previamente a Erika Cruz en feberero de 2023.

Serrano y Cruz se enfrentaron por primera vez el 4 de febrero de 2023 en el Teatro del Madison Square Garden, en Nueva York, donde la boricua se impuso por decisión unánime tras diez asaltos para convertirse en la primera boxeadora puertorriqueña —hombre o mujer— en proclamarse campeona indiscutida, al quedarse con los cuatro cinturones de las 126 libras.

La revancha será en el Coliseo Roberto Clemente por los títulos de la AMB y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en poder de Serrano.

El presidente de la Comisión recordó que las guías de la AMA establecen que el consumo de ciertos productos cárnicos en algunas regiones —incluida México— puede provocar resultados atípicos en los controles, los cuales suelen ser notificados sin que ello implique automáticamente una infracción.

“No es un positivo. Ellos no inician un proceso para sancionar a la atleta, sino que lo notifican: ‘Mira, está esto para tu conocimiento’”, explicó.

En efecto, la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA por sus siglas en inglés) explica que desde junio de 2021 la AMA estableció límites mínimos de notificación para ciertas sustancias prohibidas usadas en el ganado, como el clenbuterol. Cuando estas aparecen en niveles muy bajos en la orina, el resultado se clasifica como un hallazgo atípico y da paso a una investigación para determinar si la causa más probable fue la contaminación alimentaria, proceso en el que colaboran el atleta y la agencia antidopaje.