DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Prospectos boricuas protagonizan cartelera de boxeo este viernes en Hatillo

Christian Barreto lidera la noche ante Alberto Mercado, con duelos destacados para Kenny Romero, Jordy Cardona y Ryan Enoch Rodríguez

18 de febrero de 2026 - 1:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Christian Barreto (izquierda) se medirá a Alberto Mercado (derecha) en la pelea estelar de la serie iTF… Es la Pelea. (Miguel Cotto Promotions y H2 Entertaiment)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El invicto Christian Barreto protagonizará la pelea estelar de una cartelera de siete combates profesionales que se celebrará este 21 de febrero, en el Coliseo Francisco “Pancho” Deida, en Hatillo, como parte del evento iTF… Es la Pelea, presentado por Miguel Cotto Promotions junto a H2 Entertainment.

RELACIONADAS

Barreto (14-0, 9 nocauts) enfrentará al veterano Alberto Mercado (17-9, 4 KO’s) en un combate pactado a ocho asaltos en las 135 libras.

“Estoy súper contento de pelear frente a mi gente”, dijo Barreto. “Hemos realizado un gran campamento y conocemos bien a Mercado pero el sábado demostraremos porque soy uno de los prospectos más importantes de Puerto Rico”, añadió.

Otro de los choques destacados será el duelo de invictos en la división junior mosca entre Kenny Romero (4-0, 3 KO’s), natural de Río Grande, y Eric Matta (1-0-1), pautado a seis asaltos. El combate forma parte del programa World Class Prospects de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Romero afirmó que buscará imponer su ritmo desde el inicio, mientras Matta señaló que llega enfocado al compromiso más importante de su carrera hasta el momento.

La cartelera también incluirá una prueba exigente para el invicto Ryan Enoch Rodríguez (6-0, 2 KO’s), quien se medirá al colombiano George Camilo Rodríguez (11-6, 9 KO’s) en un combate a seis asaltos en las 140 libras.

En otro duelo de interés, Jordy Cardona (9-0, 9 KO’s), conocido como “El Príncipe”, enfrentará al experimentado nicaragüense Carlos Buitrago (40-16-1, 24 KO’s) en las 118 libras, igualmente a seis episodios.

Además, Willjay “Showman” De la Paz hará su debut profesional frente al invicto Anthony Torres (3-0, 2 KO’s), de Hatillo, en un combate que marcará el inicio de la carrera rentada del fajardeño.

La programación se completa con el pleito entre el mexicano Miguel Ruiz y el debutante Carlos López (118 libras, cuatro asaltos); el enfrentamiento del invicto Adrián Valdez ante Luis Gerardo Caraballo (154 libras, seis asaltos); y un combate de exhibición aficionado femenino en las 132 libras entre Jennieliz Aguirre (Camuy) y Areirys Cruz (Humacao).

Los boletos continúan disponibles a través de PRTicket.com. El evento también será transmitido en vivo desde las 9:00 p.m. por el canal oficial de YouTube de Miguel Cotto Promotions y la página de Facebook de Telemundo Puerto Rico.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
