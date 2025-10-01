Puerto Rico se consolida como la tercera potencia del boxeo mundial

Puerto Rico reafirmó su sitial en la élite del boxeo internacional al figurar en el tercer lugar del ranking de países con más campeones mundiales masculinos activos, de acuerdo con un conteo publicado por la revista especializada The Ring.

Con cuatro monarcas vigentes, la isla solo es superada por Estados Unidos, que domina la lista con 20 campeones, y México, que ocupa el segundo puesto con seis.

Los boricuas que actualmente ostentan correas mundialistas son Óscar Collazo, monarca del peso mínimo al unificar las fajas de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB); René “El Chulo” Santiago, campeón minimosca de la OMB; Subriel Matías, titular superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); y Xander Zayas, dueño del cinturón superwélter de la OMB.

En la rama femenina, Amanda Serrano es el gran referente del boxeo puertorriqueño al reinar en las 126 libras (peso pluma) con los títulos de la OMB y de la AMB. La múltiple campeona, también ostenta el récord de haber conquistado fajas en siete divisiones distintas.