Suscriptores
1 de octubre de 2025
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico se consolida como la tercera potencia del boxeo mundial

La isla suma cuatro campeones masculinos activos y solo es superada por Estados Unidos y México en el ranking de The Ring

1 de octubre de 2025 - 8:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Xander Zayas es el más reciente campeón mundial boricua. (Ramon "Tonito" Zayas)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Puerto Rico reafirmó su sitial en la élite del boxeo internacional al figurar en el tercer lugar del ranking de países con más campeones mundiales masculinos activos, de acuerdo con un conteo publicado por la revista especializada The Ring.

Con cuatro monarcas vigentes, la isla solo es superada por Estados Unidos, que domina la lista con 20 campeones, y México, que ocupa el segundo puesto con seis.

Los boricuas que actualmente ostentan correas mundialistas son Óscar Collazo, monarca del peso mínimo al unificar las fajas de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB); René “El Chulo” Santiago, campeón minimosca de la OMB; Subriel Matías, titular superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); y Xander Zayas, dueño del cinturón superwélter de la OMB.

En la rama femenina, Amanda Serrano es el gran referente del boxeo puertorriqueño al reinar en las 126 libras (peso pluma) con los títulos de la OMB y de la AMB. La múltiple campeona, también ostenta el récord de haber conquistado fajas en siete divisiones distintas.

Por detrás de Puerto Rico aparecen Japón y Rusia, ambos con tres campeones cada uno, mientras que naciones con larga tradición boxística como Filipinas y Reino Unido suman dos. Otros países como Argentina Australia, Cuba, República Dominicana, Alemania, Kazajistán, Sudáfrica, Suecia, Tailandia, Ucrania y Venezuela cuentan con un monarca masculino activo en la actualidad.

ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
