El peso ligero Joseph “Blessed Hands” Adorno está ávido para retomar su carrera luego de un paréntesis de 15 meses.

La última vez que el púgil puertorriqueño estuvo dentro el ring fue en enero de 2020 cuando enfrentó a Héctor García a ocho asaltos.

Adorno se tuvo que conformar con un empate ante un oponente con siete derrotas. A pesar de que tuvo en agenda varios combates durante el pasado año, los mismos fueron cancelados por diversas razones.

Además, en abril de 2020 convirtió en padre.

“He estado fuera por 15 meses, pero mantuve entrenando básicamente todo el 2020. Mis tres peleas fueron pospuestas. De hecho, la de octubre era por el título NABO, pero a pocos días de la pelea, el oponente se quitó. Fue un año difícil”, compartió Adorno (14-0-1, 12 KO), quien el sábado formará parte de la cartelera que Top Rank presentará en el Silver Spurs Arena en Kissimmee, Florida.

En lugar de tener en la esquina contraria a un rival de poca monta, Adorno aceptó enfrentar a Jemaine Ortiz (13-0, 8 KO).

“Muchos boxeadores harían una pelea cómoda para conseguir una victoria fácil después de estar tanto tiempo sin pelear. No estoy para eso. No le tengo miedo a nada, sé que tengo que subir de nivel y aceptaré las peleas más difíciles que estén disponibles”, reconoció.

Adorno, de 21 años, es consciente de las responsabilidades que arribaron con el nacimiento de su hijo. Por ello, visualiza a Ortiz como una piedra en su camino.

“Esta pelea es bien importante. Ser padre cambia muchas cosas. Es difícil a veces porque uno pasa de ser boxeador las 24 horas de los siete días de la semana a ser papá. Eso me motiva más porque no solamente me tengo que alimentar, también a toda mi familia. No quiero que mi hijo pase por necesidades, así que tengo que trabajar duro para darle todo a mi familia”, afirmó.