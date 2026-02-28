Remodelan el gimnasio de boxeo de Cupey con mural dedicado a Tito Trinidad

El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, encabezó el viernes la reinauguración del renovado Gimnasio Las Curias Juan “Popo” Guzmán, ubicado en la comunidad de Cupey, como parte del plan integral de revitalización de instalaciones deportivas que impulsa el Municipio en distintas comunidades.

El proyecto, realizado en colaboración con Young Kingz Foundation, representa una inversión aproximada de $25,000 y transforma el espacio en un centro deportivo moderno, seguro y mejor equipado para el desarrollo físico y formativo de niños y jóvenes del área.

“En San Juan reconocemos el deporte como una herramienta poderosa de transformación social y de prevención. Como alcalde, sé que cuando habilitamos instalaciones seguras y bien equipadas en nuestras comunidades, estamos creando oportunidades reales para nuestros jóvenes, promoviendo disciplina, salud y bienestar. El Gimnasio Las Curias es ejemplo claro de la visión que hemos proyectado para la ciudad capital, invertir en espacios que fortalezcan nuestras comunidades y construyan futuro”, expresó Romero Lugo en un comunicado de prensa.

Tito Trinidad, Miguel Romero y Myke Towers. (Wanda Liz Vega)

La remodelación incluyó el diseño y acondicionamiento de áreas deportivas funcionales, la instalación de equipos Boxraw como ring canvas, sacos y peras, así como la incorporación de equipos de entrenamiento esenciales provistos por Cuna de Campeones, incluyendo guantes, copas, caretas, boquillas y vendas.

“Para nosotros en Young Kingz Foundation, esta alianza con el alcalde y con el Municipio de San Juan representa mucho más que la renovación de un espacio físico. Es la oportunidad de impactar vidas a través del deporte y de trabajar junto a una administración que cree en la juventud. Nos honra además que este gimnasio cuenta con un mural dedicado a Tito Trinidad, una figura que simboliza disciplina, perseverancia y orgullo puertorriqueño, valores que queremos sembrar en cada joven que entrene aquí”, expresó Myke Towers.