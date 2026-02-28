Opinión
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Remodelan el gimnasio de boxeo de Cupey con mural dedicado a Tito Trinidad

La instalación fue reinaugurada gracias a una alianza entre el Municipio de San Juan y Young Kingz Foundation

28 de febrero de 2026 - 11:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El mural de Tito Trinidad decora una de las paredes del gimnasio en Cupey. (Wanda Liz Vega)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, encabezó el viernes la reinauguración del renovado Gimnasio Las Curias Juan “Popo” Guzmán, ubicado en la comunidad de Cupey, como parte del plan integral de revitalización de instalaciones deportivas que impulsa el Municipio en distintas comunidades.

RELACIONADAS

El proyecto, realizado en colaboración con Young Kingz Foundation, representa una inversión aproximada de $25,000 y transforma el espacio en un centro deportivo moderno, seguro y mejor equipado para el desarrollo físico y formativo de niños y jóvenes del área.

“En San Juan reconocemos el deporte como una herramienta poderosa de transformación social y de prevención. Como alcalde, sé que cuando habilitamos instalaciones seguras y bien equipadas en nuestras comunidades, estamos creando oportunidades reales para nuestros jóvenes, promoviendo disciplina, salud y bienestar. El Gimnasio Las Curias es ejemplo claro de la visión que hemos proyectado para la ciudad capital, invertir en espacios que fortalezcan nuestras comunidades y construyan futuro”, expresó Romero Lugo en un comunicado de prensa.

Tito Trinidad, Miguel Romero y Myke Towers.
Tito Trinidad, Miguel Romero y Myke Towers. (Wanda Liz Vega)

La remodelación incluyó el diseño y acondicionamiento de áreas deportivas funcionales, la instalación de equipos Boxraw como ring canvas, sacos y peras, así como la incorporación de equipos de entrenamiento esenciales provistos por Cuna de Campeones, incluyendo guantes, copas, caretas, boquillas y vendas.

“Para nosotros en Young Kingz Foundation, esta alianza con el alcalde y con el Municipio de San Juan representa mucho más que la renovación de un espacio físico. Es la oportunidad de impactar vidas a través del deporte y de trabajar junto a una administración que cree en la juventud. Nos honra además que este gimnasio cuenta con un mural dedicado a Tito Trinidad, una figura que simboliza disciplina, perseverancia y orgullo puertorriqueño, valores que queremos sembrar en cada joven que entrene aquí”, expresó Myke Towers.

Por su parte, el legendario boxeador Félix “Tito” Trinidad indicó: “Me llena de orgullo y emoción ver un mural que honra mi trayectoria en un gimnasio comunitario como este. Los gimnasios son espacios donde se forman no solo campeones, sino ciudadanos con disciplina, respeto y determinación. Que mi imagen pueda inspirar a los jóvenes que entrenen aquí es un honor grande para mí y para mi familia. Espero que cada uno de ellos entienda que con esfuerzo y perseverancia, todo es posible”.

