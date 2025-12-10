René “Chulo” Santiago apuesta a su veteranía para intentar unificar títulos ante Kyosuke Takami

Hace nueve meses, el puertorriqueño René “Chulo” Santiago emprendió rumbo a Japón en busca del sueño que define a todo boxeador: coronarse campeón mundial.

En la llamada Tierra del Sol Naciente, el humacaeño destronó al nipón Shokichi Iwata por decisión unánime para conquistar el cinturón de las 108 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en una cartelera celebrada el 13 de marzo en el histórico Kokugikan, el emblemático coliseo de Ryōgoku donde se disputan los principales torneos de sumo en esa nación asiática.

Ahora, Santiago regresó a Japón para dar un paso más ambicioso: unificar títulos ante el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Kyosuke Takami, el 17 de diciembre precisamente en el Kokugikan.

“Estoy muy contento y agradecido por esta gran oportunidad de volver a Japón el mismo año en busca de cerrarlo como campeón mundial unificado”, expresó Santiago en entrevista telefónica con El Nuevo Día en una de las escalas hacia Japón.

“Conseguir esta unificación sería el logro más grande de mi vida a nivel personal y profesional para cuando llegue el momento de retirarme, hacerlo por todo lo alto y con toda la fe”, agregó el peleador de 33 años.

Santiago relató que se había preparado para un combate pautado para el 27 de septiembre en Kissimmee, Florida, ante el panameño Azael Villar.

Sin embargo, la pelea se canceló al no alcanzarse un acuerdo económico.

Tras tomar una semana de descanso, el púgil puertorriqueño reanudó los entrenamientos, confiado en que surgiría la oportunidad de unificar títulos.

“Este combate (contra el japonés) era el que yo deseaba y que le había pedido a mi compañía All Star Boxing y Tuto Zabala, y se comenzó a trabajar rápido. Gracias a Dios aceptaron, y fue mejor“, relató el púgil.

Apuesta a su veteranía

Santiago, quien tiene marca de 14-4 con nueve nocauts, considera que la experiencia acumulada será clave para salir con la victoria.

“Eso va a ser fundamental. Tengo más experiencia que él; además, esta sería mi tercera pelea de título mundial y estoy acostumbrado a pelear en la casa del trompo”, expresó Santiago, cuya primera oportunidad por una faja ocurrió el 2 de marzo de 2024 ante su compatriota Jonathan “Bomba” González.

Ese día, González defendió con éxito el campeonato minimosca de la OMB en una cartelera celebrada en el Coliseo José Miguel Agrelot, de San Juan, función en la que Amanda Serrano se suponía defendiera sus títulos pluma ante la alemana Nina Meinke, pero cuyo combate fue cancelado minutos antes por una lesión ocular de la campeona.

Takami, de 23 años, es un peleador invicto con marca de 10-0 y ocho nocauts. Se proclamó campeón minimosca de la AMB el pasado 30 de julio, al vencer por nocaut técnico en el décimo asalto al dominicano Erick Rosa.