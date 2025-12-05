Opinión
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Subriel Matías arroja negativo en su prueba más reciente de la VADA

El resultado llega tras la autorización del CMB para que continúe su defensa titular del 10 de enero, pese a un hallazgo adverso previo por ostarina

5 de diciembre de 2025 - 7:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Subriel Matías y Dalton Smith se saludan durante la conferencia de prensa para anunciar su pelea del 10 de enero. (Ilya Savenok)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El campeón puertorriqueño de las 140 libras, Subriel Matías, recibió un resultado negativo en la prueba antidopaje más reciente realizada por la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA, por sus siglas en inglés), según confirmó la propia entidad en una carta enviada al púgil este viernes.

RELACIONADAS

El documento —del cual El Nuevo Día tiene copia— establece que la muestra recolectada el 24 de noviembre fue analizada en busca de sustancias para mejorar el rendimiento y arrojó un resultado negativo.

“Esta carta es para informarle que una o más de sus muestras recolectadas han sido analizadas en busca de sustancias para mejorar el rendimiento a través del programa de la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA). Los análisis correspondientes a la fecha indicada a continuación han sido completados”, indica la comunicación dirigida al boxeador.

La entidad también recalcó en la carta que el atleta “permanece como participante activo” en el programa y que puede comunicarse en cualquier momento si tiene dudas o inquietudes.

Este resultado llega después de que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) autorizara que el monarca superligero continúe con su defensa titular ante el inglés Dalton Smith el 10 de enero en el Barclays Center de Nueva York, luego de que ambas partes firmaran un acuerdo de adjudicación tras un resultado analítico adverso por ostarina detectado en una prueba antidopaje realizada al peleador boricua el 9 de noviembre.

Matías dio positivo a ostarina en niveles de 0.085 nanogramos por mililitro en una prueba que le realizaron el 9 de noviembre.

La ostarina se utiliza para mejorar el rendimiento al ayudar a los atletas a aumentar la masa muscular, acelerar la pérdida de grasa, incrementar la resistencia y mejorar la capacidad de recuperación.

La ostarina y todos los SARM son sustancias prohibidas en todo momento bajo el Programa de Boxeo Limpio del CMB. Asimismo, figura en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje.

Subriel MatíasConsejo Mundial de BoxeoCMBDopaje
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
