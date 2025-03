René ‘Chulo’ Santiago está listo para su pelea titular: “Me he aclimatado más rápido de lo que esperaba”

“ Me he aclimatado bien, pero bien rápidamente. Definitivamente ”, declaró Santiago, quien tiene marca de 13 victorias, cuatro derrotas y nueve nocauts.

“El primer día me sentí medio raro, pero luego nos acoplamos. Estamos entrenando dos veces al día con calma. Estamos bien cerquita del peso comiendo normal. O sea, me he aclimatado más rápido de lo que esperaba”, reiteró el peleador 32 años en entrevista telefónica con El Nuevo Día.