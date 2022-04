Ciudad de México — El mes próximo, cuando Saúl “Canelo” Álvarez suba al ring para medirse con Dmitry Bivol, el boxeador mexicano no sólo estará buscando su primer cetro mundial en la división de los semipesados, sino que será la primera vez que haya optado por una preparación alimentaria en la que se abstuvo de comer productos de origen animal.

El “Canelo” Álvarez, monarca absoluto en la división de los medianos (168 libras) ascenderá a la siguiente categoría el 7 de mayo para enfrentarse con Bivol, quien es el campeón del orbe por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en semipesados (175 libras).

“Nos sentimos bien, entrenando ya a menos de tres semanas, prácticamente listos”, dijo Álvarez en una videollamada con The Associated Press. “Ya gané todos los títulos en las 168 libras, ahora viene un nuevo reto para ver si podemos unificar en las 175 libras y este es el primer paso para tratar de hacerlo”.

Álvarez (57-1-2 y 39 nocauts) tiene un reto con el ruso Bivol (19-0 y 11 nocauts) porque no podrá dominarlo físicamente como hizo ante los monarcas que destronó para apoderarse de todos los cinturones en peso mediano.

El mexicano de 31 años está consciente de eso.

“Aparte del tamaño y la categoría es un peleador muy bueno con bastantes habilidades. Es un campeón sólido en las 175 libras”, reconoció Álvarez, quien habló con la prensa en ocasión de sus seis años como embajador del coñac Hennessy. “Pero estamos aquí para esos retos, son los que me gustan y sabemos que será fuerte, pero confío en mis habilidades”.

Aparte de confiar en sus habilidades sobre el cuadrilátero para este combate, Álvarez decidió probar algo distinto con su alimentación.

Luego de ver un documental en una plataforma de streaming sobre los beneficios de la alimentación vegana para los atletas de alto rendimiento, “Canelo” decidió probar ese estilo de vida para su contienda ante Bivol.

“Estoy tratando, no al 100 por ciento, pero estoy tratando de comer más vegano y me he sentido muy bien, ahora vamos a ver qué sucede en la pelea”, dijo el púgil originario de la ciudad occidental de Guadalajara.

En todos los deportes profesionales hay cada vez más atletas que están intentando dejar atrás alimentos de origen animal y usar una dieta basada en plantas. En el boxeo, el británico Anthony Joshua, quien fue dos veces campeón mundial de los pesados, es quizá el púgil vegano más reconocido.

“Trato de, toda la semana, llevar la comida alimenticia vegana, pero si de repente digo como algo (de origen animal) no importa, voy poco a poco, sin exigirme tanto”, agregó el “Canelo”.

El tiempo o el resultado de su pelea ante Bivol seguramente determinarán si Álvarez mantiene su nuevo régimen alimenticio en sus siguientes peleas, incluyendo una en septiembre ante un rival por conocerse, probablemente Gennady Golovkin, en lo que sería el último capítulo de una trilogía.

Por lo pronto, el boxeador azteca sabe que quizá muchos lo van a criticar por lo que está intentando hacer con su alimentación.

“Siempre habrá gente que te critique porque siempre que hay alguien en la cima siempre habrá quién no esté de acuerdo con nada lo que haces”, dijo Álvarez. “Esa parte para mí ya es normal”.