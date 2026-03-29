Sebastián Fundora retiene su corona del Consejo Mundial de Boxeo con nocaut en el sexto asalto: “Este es mi mundo”

Las Vegas - Keith Thurman consideró que la pelea debió continuar y que, de haber sido así, quizá habría encontrado la forma de imponerse ante Sebastián Fundora.

Pero hasta que el árbitro Thomas Taylor detuvo el combate a los 1:17 del sexto asalto la noche del sábado, había poca evidencia de que Fundora estuviera en peligro de perder su cinturón superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Fundora, de 6 pies y 5 pulgadas (24-1-1, 16 nocauts), utilizó su ventaja de nueve pulgadas en estatura y alcance para castigar a Thurman (31-2, 23 nocauts) con una serie de izquierdas contundentes y combinaciones. Thurman logró conectar algunos golpes aislados, pero tuvo que escoger cuidadosamente sus momentos.

Simplemente no tuvo suficientes oportunidades ante el hombre apodado “The Towering Inferno”. Fundora conectó 96 golpes contra 28 de Thurman, según Compubox, incluidos 64 golpes de poder frente a 25.

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“Estaba un poco nervioso hoy porque Thurman es un nombre grande”, dijo Fundora. “Pero una vez subimos al ring, dije: ‘Este es mi mundo’”.

Fundora dejó claro eso desde temprano en la pelea y, para el quinto asalto, tenía el control total, castigando a Thurman contra las cuerdas con golpe tras golpe. El nocaut parecía cuestión de tiempo y estuvo cerca de producirse en los segundos finales de ese asalto, antes de sonar la campana.

El desenlace llegó, en cambio, al inicio del sexto.

Thurman, con hielo en el lado izquierdo de su rostro golpeado e inflamado, se mostró molesto con la decisión del árbitro de intervenir, argumentando que no había caído y que estaba a punto de poner en aprietos reales a su oponente.

“La pelea se estaba poniendo muy buena”, dijo Thurman. “A los fanáticos les encantaba la acción y el árbitro la detuvo demasiado temprano. No tienen el valor de dejar que las peleas continúen como antes. Me dijo que si estaba moviendo los pies no la iba a detener. Yo no estaba en las cuerdas recibiendo golpes. Fue muy desafortunado no poder darle a los fanáticos un mejor espectáculo. Ganara, perdiera o empatara, creo que fue una decisión un poco prematura. Tenía más para dar”.

Keith “One Time” Thurman, con hielo en el lado izquierdo de su rostro golpeado e inflamado, se mostró molesto con la decisión del árbitro de intervenir. (Sean Michael Ham)

Fundora, de 28 años y originario de Coachella, California, era amplio favorito previo al combate, con línea de -325 en BetMGM Sportsbook.

“Hemos trabajado muy duro para esta pelea”, declaró Fundora. “Le dije que siempre lo he admirado. Es un Salón de la Fama, sin duda”.

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Thurman, residente de Clearwater, Florida, lució sus 37 años y, tras esta noche, podría enfrentar decisiones importantes sobre su futuro. Sin embargo, insistió en que aún le queda mucho por ofrecer, especialmente por la forma en que terminó el combate.

En su momento dominó la división wélter, y su única derrota antes del sábado había sido el 20 de julio de 2019, cuando cayó por decisión dividida ante Manny Pacquiao.

“Sebastian definitivamente vino en forma”, reconoció Thurman. “Lanza muchos golpes. El uppercut que me conectó y me abrió fue un golpe incómodo, algo que nunca había sentido antes. Es un gran campeón, y puedo mantener la cabeza en alto sabiendo que perdí ante un gran joven peleador”.

Fundora afirmó que está dispuesto a enfrentar a cualquiera que quiera subir al ring con él en las 154 libras.

Si continúa con noches como esta, podría colocarse en posición de unificar títulos. Sería difícil discutirlo tras lo ocurrido el sábado.