Stephanie Piñeiro conquista el título mundial interino de la AMB en Bayamón

La boricua Stephanie “La Medicina” Piñeiro (9-0, 3KO’s) venció el sábado por nocaut técnico a la canadiense Marie-Pier Houle para conquistar el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la división wélter (147 libras).

En una velada en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, Piñeiro mejoró su marca a 9-0 con tres nocauts. Houle cayó a récord de 11-2-2 con tres nocauts.

En el segundo episodio, Piñeiro demostró su poder, conectando una andanada de golpes que pusieron en mal estado a una Houle indefensa y sin respuesta, obligando al árbitro a detener la contienda.

En el pleito semiestelar de la noche, el monarca continental de las Américas de la AMB en el peso súper mosca (115 libras), Olajuwon “The White Monkey” Acosta (15-0, 10 KO’s), superó por nocaut técnico en cuatro asaltos al excontendiente mundial nicaragüense, Carlos “Chocorroncito” Buitrago.