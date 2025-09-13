Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
13 de septiembre de 2025
86°lluvia moderada
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Stephanie Piñeiro conquista el título mundial interino de la AMB en Bayamón

La boricua dominó por nocaut técnico a la canadiense Marie-Pier Houle en el Coliseo Rubén Rodríguez

13 de septiembre de 2025 - 1:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Stephanie Piñeiro celebra su victoria en la velada del viernes en Bayamón. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La boricua Stephanie “La Medicina” Piñeiro (9-0, 3KO’s) venció el sábado por nocaut técnico a la canadiense Marie-Pier Houle para conquistar el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la división wélter (147 libras).

RELACIONADAS

En una velada en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, Piñeiro mejoró su marca a 9-0 con tres nocauts. Houle cayó a récord de 11-2-2 con tres nocauts.

En el segundo episodio, Piñeiro demostró su poder, conectando una andanada de golpes que pusieron en mal estado a una Houle indefensa y sin respuesta, obligando al árbitro a detener la contienda.

En el pleito semiestelar de la noche, el monarca continental de las Américas de la AMB en el peso súper mosca (115 libras), Olajuwon “The White Monkey” Acosta (15-0, 10 KO’s), superó por nocaut técnico en cuatro asaltos al excontendiente mundial nicaragüense, Carlos “Chocorroncito” Buitrago.

Y en una gran batalla de ocho asaltos en el peso súper ligero (140 libras), William “Willito” Ortiz (9-0, 5 KO’s) tuvo que emplearse a fondo para obtener un triunfo por decisión unánime sobre el colombiano George “León” Rodríguez (11-5, 9 KO’s).

Tags
BoxeoColiseo Rubén Rodríguez
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 13 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: