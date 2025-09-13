Stephanie Piñeiro conquista el título mundial interino de la AMB en Bayamón
La boricua dominó por nocaut técnico a la canadiense Marie-Pier Houle en el Coliseo Rubén Rodríguez
13 de septiembre de 2025 - 1:52 PM
13 de septiembre de 2025 - 1:52 PM
La boricua Stephanie “La Medicina” Piñeiro (9-0, 3KO’s) venció el sábado por nocaut técnico a la canadiense Marie-Pier Houle para conquistar el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la división wélter (147 libras).
En una velada en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, Piñeiro mejoró su marca a 9-0 con tres nocauts. Houle cayó a récord de 11-2-2 con tres nocauts.
En el segundo episodio, Piñeiro demostró su poder, conectando una andanada de golpes que pusieron en mal estado a una Houle indefensa y sin respuesta, obligando al árbitro a detener la contienda.
En el pleito semiestelar de la noche, el monarca continental de las Américas de la AMB en el peso súper mosca (115 libras), Olajuwon “The White Monkey” Acosta (15-0, 10 KO’s), superó por nocaut técnico en cuatro asaltos al excontendiente mundial nicaragüense, Carlos “Chocorroncito” Buitrago.
Y en una gran batalla de ocho asaltos en el peso súper ligero (140 libras), William “Willito” Ortiz (9-0, 5 KO’s) tuvo que emplearse a fondo para obtener un triunfo por decisión unánime sobre el colombiano George “León” Rodríguez (11-5, 9 KO’s).
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: