El peleador puertorriqueño Subriel Matías había fantaseado con convertirse en campeón mundial y llevar en su cintura una faja de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), y podría lograrlo este próximo sábado si sale airoso en su combate ante el argentino Jeremías Ponce por el título vacante de las 140 libras.

“Desde siempre, especialmente ese, el rojo y rojo”, compartió el llamado Orgullo de Maternillo al referirse a los colores distintivos de los cinturones de ese organismo.

“Entiendo que me voy a ver bien. Un negrito como yo, con rojo y oro. Me voy a ver bien”, reiteró con simpatía el peleador, que tiene marca de 18 victorias, todas ellas por nocaut, y una derrota.

Al hablar de la pelea, que se celebrará en The Armory, en Minneapolis, Minnesota, Matías reiteró que será fuerte y entiende que no llegará a los 12 asaltos por la manera en fogosa en que ambos pelean. De hecho, Matías ha calificado a Ponce (30-0, 20 KO’s) como un peleador “mañoso”.

PUBLICIDAD

“Esta pelea no llega al límite por ambas partes. Yo no subestimo a Jeremías. De cualquier lado puede ser nocaut”, declaró.

“Va a ser una pelea aguerrida, sangrienta. Es un choque de iguales, y creo que va a ganar el que esté mejor preparado”, agregó.

Dicho esto, el fajardeño compartió que -sin querer sonar presumido- entiende que debe salir airoso pues ha trabajado “duro” por los pasados nueve meses. “No sé cómo me escuchan mi seguridad al hablar, para algunos es presumir, pero yo lo veo como trabajo duro”, puntualizó el deportista.

En cuanto al pesaje, que será mañana, viernes, no mostró preocupación alguna.

“Debo estar en el límite. Estoy haciendo mis tres comidas. Eso dice cómo estoy de peso”, argumentó.

Matías, que llegó hoy a Minnesota, desde México vía Atlanta, tampoco le dio importancia al hecho de que llegará con menos de una semana al lugar de la pelea.

“No me va a afectar. He dormido bien. Me siento bien. Creo que el sábado van a ver los resultados del arduo trabajo que he hecho durante nueve meses”.

Esta cartelera se podrá ver en vivo a través de Showtime a partir de las 9:00 p.m., hora de Puerto Rico. Además de Matías, contará con otros dos boricuas en las figuras de Joseph Adorno (17-1-2, 14 KO’s) y Jonathan López Marcano (8-0-1, 4 KO’s).

Adorno se medirá ante el dominicano Elvis Rodríguez (13-1-1, 12 KO’s) como parte del espectáculo televisado. López Marcano hará lo propio ante el brasileño Eduardo de Oliveira Guedes Diogo (3-0, 2 KO’s), pero como parte de la acción que no será televisada.