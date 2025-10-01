Telemundo Punto 2 retransmitirá combate de Oscar Collazo este viernes

Los fanáticos del boxeo en Puerto Rico tendrán la oportunidad de revivir este 3 de octubre, a partir de las 6:00 p.m., la más reciente defensa titular de Oscar “El Pupilo” Collazo.

El canal Telemundo Punto 2 transmitirá en exclusiva para la isla la pelea en la que el villalbeño se midió al filipino Jayson Vayson por los cinturones de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Ring Magazine.

El puertorriqueño se mantuvo como monarca del peso mínino cuando el árbitro Thomas Taylor detuvo el combate en el séptimo asalto a petición del equipo de Vayson. El combate se celebró el 20 de septiembre en el Fantasy Springs Resort Casino de Indio, California.

“Quiero agradecer a Telemundo Punto 2 junto a mi empresa Miguel Cotto Promotions y Golden Boy por darme la oportunidad de que todo Puerto Rico pueda revivir mi combate este viernes. Espero que disfruten la transmisión y sigan apoyando el boxeo en nuestra tierra. ¡Vamos a seguir haciendo historia!”, expresó Collazo en declaraciones escritas.

El promotor Héctor Soto destacó la importancia de la retransmisión y del impacto que Collazo ha tenido en el deporte. “Puerto Rico tiene una estrella del boxeo que sigue demostrando pelea tras pelea por qué continúa escribiendo su historia. Sin duda estamos presenciando un legado digno de ver”, sostuvo.

Por su parte, Migdalia Figueroa, presidenta de Telemundo Puerto Rico, reafirmó el compromiso de la cadena con el talento local. “En Telemundo nos sentimos honrados de ser el canal que expone el esfuerzo y triunfo de nuestros atletas. Siempre que haya representación de nuestros boricuas, ahí estaremos aplaudiendo de pie desde nuestros hogares”, indicó.