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Universal Promotions cuestiona las tarjetas tras derrota de Stephanie Piñeiro en Gales

La promotora de la boricua discrepó con la amplitud de las puntuaciones en la decisión unánime a favor de la campeona Lauren Price

5 de abril de 2026 - 1:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Stephanie Piñeiro (derecha) conecta un golpe sobre Lauren Price durante su combate titular del peso wélter en Cardiff, Gales.Una ensangrentada Lauren Price durante su pleito contra Stephanie Pineiro.Stephanie Piñeiro conquistó nuevos fanáticos con su desempeño en Gales.
1 / 12 | Universal Promotions cuestiona las tarjetas tras derrota de Stephanie Piñeiro en Gales. Stephanie Piñeiro (derecha) conecta un golpe sobre Lauren Price durante su combate titular del peso wélter en Cardiff, Gales. - Nick Potts
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

La empresa Universal Promotions reaccionó públicamente a la derrota de la puertorriqueña Stephanie Piñeiro ante la campeona unificada Lauren Price, al expresar su desacuerdo con las puntuaciones de los jueces que definieron el combate.

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A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la promotora señaló que, aunque respeta la decisión oficial, no coincide con la amplitud reflejada en las tarjetas.

“Aunque respetamos la decisión de los jueces, no compartimos unas anotaciones totalmente alejadas de la realidad”, indicó la compañía.

Los jueces vieron ganar a Price por decisión unánime con puntuaciones de 98-92, 98-92 y 99-91, en una pelea disputada a 10 asaltos en la que la boricua perdió su invicto.

Universal Promotions describió el combate como una “gran batalla”, en la que ambas peleadoras tuvieron momentos destacados, y resaltó que Piñeiro logró exigir a la campeona como pocas rivales lo habían hecho.

“Celebramos la gran actuación que tuvo la nuestra, donde demostró que pertenece a la élite”, agregó la promotora en su reacción.

Piñeiro, quien dejó su récord en 10-1 con 3 nocauts, buscaba arrebatarle a Price (10-0, 2 KO’s) los títulos mundiales del peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB),Organización Internacional de Boxeo (OIB) y Ring Magazine, en una cartelera que se celebró el sábado en la Utilita Arena Cardiff, en Gales.

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BoxeoGales
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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