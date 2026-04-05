Stephanie Piñeiro (derecha) conecta un golpe sobre Lauren Price durante su combate titular del peso wélter en Cardiff, Gales.

Universal Promotions cuestiona las tarjetas tras derrota de Stephanie Piñeiro en Gales. Stephanie Piñeiro (derecha) conecta un golpe sobre Lauren Price durante su combate titular del peso wélter en Cardiff, Gales.

1 / 12 | Universal Promotions cuestiona las tarjetas tras derrota de Stephanie Piñeiro en Gales. Stephanie Piñeiro (derecha) conecta un golpe sobre Lauren Price durante su combate titular del peso wélter en Cardiff, Gales. - Nick Potts

La empresa Universal Promotions reaccionó públicamente a la derrota de la puertorriqueña Stephanie Piñeiro ante la campeona unificada Lauren Price, al expresar su desacuerdo con las puntuaciones de los jueces que definieron el combate.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la promotora señaló que, aunque respeta la decisión oficial, no coincide con la amplitud reflejada en las tarjetas.

“Aunque respetamos la decisión de los jueces, no compartimos unas anotaciones totalmente alejadas de la realidad”, indicó la compañía.

Los jueces vieron ganar a Price por decisión unánime con puntuaciones de 98-92, 98-92 y 99-91, en una pelea disputada a 10 asaltos en la que la boricua perdió su invicto.

Universal Promotions describió el combate como una “gran batalla”, en la que ambas peleadoras tuvieron momentos destacados, y resaltó que Piñeiro logró exigir a la campeona como pocas rivales lo habían hecho.

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“Celebramos la gran actuación que tuvo la nuestra, donde demostró que pertenece a la élite”, agregó la promotora en su reacción.