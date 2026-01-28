Xander Zayas calienta motores arropado por su gente en el Distrito T-Mobile

Arropado por una recepción entusiasta y el respaldo del público, el boxeador puertorriqueño Xander Zayas realizó este miércoles su entrenamiento público en el Distrito T-Mobile, donde afinó los últimos detalles rumbo a la pelea unificatoria de este sábado ante el alemán Abass Baraou en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

El monarca de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) arribó cerca de las 6:00 p.m. al complejo de entretenimiento y recorrió el área entre los asistentes que se congregaron alrededor del ring, donde él y varios de los boxeadores que formarán parte de la cartelera realizaron un entrenamiento ligero ante el público.

Los asistentes aprovecharon la ocasión para tomarse fotografías con el campeón, una dinámica que se repitió una vez concluido su entrenamiento. En su rostro, Zayas (22-0, 13 KO’s) reflejaba la satisfacción de poder compartir de cerca con sus seguidores.

“Me siento realmente contento. A menos de 48 años de pesarme, que es la parte más difícil, el trabajo está hecho. Fueron 12 semanas de campamento. Ya hice el trabajo y no hay niguna duda de lo que voy a hacer el sábado, y ahora es cuestión de hacer el peso”, manifestó el invicto de 23 años en un aparte con los medios antes de subir al ensogado.

“Es la primera vez en mi carrera en la que tengo un open workout en la semana de la pelea. Los he tenido anteriormente, pero con un poco de anticipación. Estoy contento, toda esta semana ha sido especial y bonita. Estoy feliz de estar en Puerto Rico, y creo que se nota en mi cara”, agregó con una gran sonrisa.

De hecho, la alegría que mostraba al participar en la sesión abierta al público también fue evidente durante el trabajo de sombras, cuando por momentos pareció lanzar golpes al ritmo de la música del DJ, con temas como La Mudanza, de Bad Bunny, y Alakran, de Feid. En un momento, el atleta enarboló una enorme bandera de Puerto Rico, un gesto que fue recibido con aplausos por los presentes.

“Estar en Puerto Rico hace todo más bonito y distinto, pero al mismo tiempo estoy con la misma concentración, la misma hambre y el mismo enfoque”, apuntó Zayas.

En la actividad también participaron Giovani Santillán, quien enfrentará a Courtney Pennington en un combate a 10 asaltos en el peso júnior mediano; Yadriel Cabán Gerena, que debutará en las 115 libras ante Jeremis Hernández Torres; y Carlos de León, quien se medirá a Diuhl Olguín en las 130 libras. Asimismo, entrenaron Rohan Polanco y Christian Gómez, protagonistas del combate semiestelar de la noche, pautado a 10 asaltos en la división wélter.

Como parte de la agenda previa al combate, el pesaje oficial se llevará a cabo el viernes a partir de las 6:00 p.m. en el Distrito T-Mobile, en un evento abierto al público. En este mismo escenario se celebrá la conferencia de prensa este jueves, a las 2:00 p.m.

La cartelera Zayas-Baraou podrá verse a través de Top Rank Classics en las plataformas Tubi, Vizio y Roku.

Entusiasmado con su regreso a Puerto Rico

Por su parte, Baraou (17-1, 9 KO’s) aseguró sentirse listo para el compromiso del sábado y reconoció su entusiasmo por volver a presentarse ante el público puertorriqueño. El retador destacó que disfruta el ambiente previo al combate y afirmó que cuenta los días para que llegue la noche de la pelea, confiado en que está preparado para la acción que protagonizará sobre el ring.

“Tuve un campamento bastante bueno. Entrené fuerte y estuve entusiasmado durante todo el campamento. Tuvimos buena energía y estar aquí ya es una gran victoria para mí, y no puedo esperar por la pelea”, articuló el alemán.

“Es increíble, sabes, he conocido a muchas personas agradables, he recibido un gran recibimiento y también estoy entusiasmado por conocer a los fanáticos puertorriqueños. Hasta ahora, todo ha sido muy divertido”, dijo sobre el ambiente en el Distrito T-Mobile.

El monarca junior mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) expuso que más que nervios, lo que sentía era emoción por tener la oportunidad de medirse a Zayas.

“Es como un sueño hecho realidad, y simplemente lo estoy disfrutando con mucha ilusión”, dijo.

Asimismo, despachó con tranquilidad las apuestas y los comentarios que lo ven como el underdog o el peleador desfavorecido.

“La gente dice muchas cosas, pero yo nunca me veo como un underdog. Soy un guerrero, sin duda, y voy a traer la candela".

Emocionado con el escenario

Mientras, Juanma López de Jesús reconoció la emoción que le provoca combatir en Puerto Rico y, en particular, en el Coliseo de Puerto Rico, un escenario que considera un reflejo del trabajo que ha venido realizando junto a su equipo.

López de Jesús (4-0, 2 KO’s) se medirá a Conner Russell Goade (8-4-2, 7KO’s) en un combate a seis asaltos en las 115 libras.