El invicto peleador puertorriqueño Xander Zayas no tendrá mucho tiempo para relajarse luego de su contundente victoria del viernes ante el mexicano Roberto Valenzuela Jr. pues ya tiene asegurada su próxima pelea de este año.

Se trata del 9 de diciembre, fecha en que la compañía Top Rank realizará en el Madison Square Garden, de Nueva York, su última cartelera del 2023. Al momento se desconoce el oponente y quiénes estarían en el cartel, lo que sí es seguro es que el campeón superwelter de la NABO y de la NABF será uno de los protagonistas de la pelea coestelar.

“El siguiente escalón sería el 9 de diciembre en el Madison Square Garden. Ahora hay que ver contra quién sería y todos los detalles. A la compañía (a Top Rank) le gustaría verme antes de que se acabe el año y a mí me gustaría también entrar al cuadrilátero una vez más”, señaló Zayas en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“Esta fecha es ideal porque me da tiempo para hacer un campamento de ocho a nueves semanas, que es lo que siempre hacemos”, añadió el atleta.

Zayas viene de derrotar por nocaut técnico en el quinto asalto a Valenzuela en una cartelera realizada este viernes, 15 de septiembre en Corpus Christi, Texas. Con este resultado puso su récord en 17-0 con 11 nocauts y retuvo sus dos cinturones de las 154 libras. Valenzuela -por su parte- cayó a 21-5, con 20 KO’s.

Xander Zayas celebra su victoria ante Roberto Valenzuela Jr. (Cortesía: Mikey Williams/Top Rank)

Satisfecho con su desempeño ante el mexicano

Al hablar sobre su último combate, el boricua expresó que se sintió “bien” y que disfrutó “cada momento momento y cada round” de la pelea. Compartió que la clave para salir victorioso fue usar los ángulos y su jab y no quedarse detenido frente a un Valenzuela que se distingue por ir a ataque.

Añadió que aunque sabía que podía noquear a su contrincante porque estaba consciente de que Valenzuela es un boxeador “que cada vez que tiraba el doble jab o el jab y la recta” se tiraba con sus golpes, le sorprendió el que pudo derribarlo con un potente jab en el primer asalto. De igual manera, le desconcertó el que se cortara tan rápido.

“Era cuestión de buscar el momento y encontrar un golpe y ponerlo en la posición perfecta para darle. Sí me sorprendió que haya caído, pensé que lo íbamos a poder parar un poco más fácil de esa manera, pero no pensaba que lo iba a tumbar. Pero de nuevo, fue un golpe bien sincronizado. Él venía hacia él, el golpe se lo encontró en el mismo centro y se fue de balance”, dijo.

PUBLICIDAD

“Lo de la nariz, no sabíamos que se iba a cortar tan rápido o no sabíamos que se iba a cortar tanto y botando tanta sangre, pero lo que me decía mi esquina es que siguiera usando el jab, la distancia y que cambiara la rapidez y la fuera del jab, y eso fue lo que hice”, añadió Zayas, que le provocó una cortada en la nariz al azteca con una mano izquierda en la tercera vuelta.