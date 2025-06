Yankiel Rivera se perfila como retador mundial tras firmar con Most Valuable Promotions

El prospecto boricua Yankiel “El Doctorcito” Rivera recibió con entusiasmo el acuerdo alcanzado con la compañía Most Valuable Promotions (MVP) , en un momento en que podría disputar un título mundial próximamente.

El medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 explicó que, una vez vencido su acuerdo con Matchroom, hubo negociaciones para renovar la asociación, pero no prosperaron.

Agregó que recibió acercamientos de otras empresas, pero se inclinó por MVP por la oferta económica y porque el contrato no era a largo plazo, entre otros factores.

“También me siento contento de estar en la misma compañía con Amanda Serrano porque me da la oportunidad de estar en una cartelera junto a ella”, dijo.

Pendiente a su próxima pelea

“A mí no me han dado fecha, pero supe que Angelino publlicó en sus redes que sería en agosto, aunque después lo quitó. A mí me encantaría”, reiteró Rivera, cuya última pelea fue el 7 de diciembre de 2024 en Puerto Rico contra Ángel González (14-1, 7 KO’s).