José “Sniper” Pedraza no sabe cómo responder a la percepción de que podría ser utilizado como un “escalón” para el invicto Arnold Barboza Jr.

El excampeón boricua solo puede decir que no ha perdido las ganas de continuar en la búsqueda de una oportunidad de título mundial en las 140 libras, cuando enfrente al cotizado californiano el próximo 3 de febrero en la pelea coestelar de la cartelera de Top Rank en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona.

El cidreño, de 33 años, viene de perderse una reyerta contra el otrora monarca mundial Teófimo López el pasado diciembre por enfermedad. Anterior a la fecha, tuvo un empate contra Richard Commey el pasado 27 de agosto.

En la división, acumula marca de 3-2-1.

“Lo que yo quiero es seguir en ascenso. Como escalón, no sé. Es un boxeador que está ranqueado en muchos de los organismos. Es un boxeador de la elite. Y yo no he bajado de la elite”, respondió Pedraza a El Nuevo Día.

“He hecho grandes peleas con boxeadores de la elite. Como escalón, no sé. Es un gran reto para mí y para él también”, agregó.

Barboza Jr. (27-0, 10 KOs), de 31 años, está clasificado entre los 10 primeros por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Le arrebató el invicto al puertorriqueño Danielito Zorrilla el pasado julio. Una de sus notables victorias fue enviar al retiro a Mike Alvarado (40-5, 28 KOs) por la vía del nocaut en 2019.

“Es muy respetado. Por lo menos, yo me preparo por lo que da el boxeador, por lo que trae, no por sus deseos. Yo me he preparado bien. Es un boxeador que tira muchos golpes rectos. Utiliza muy bien su gancho. Hay que cuidarse mucho de su gran cantidad de golpes rectos y varias veces de ese gancho, que lo tira de sorpresa”, indicó Pedraza.

Pedraza (29-4-1, 14 KOs), con campeonatos mundiales en las 130 y 135 libras en su resumé, tuvo su última victoria en junio de 2021 frente a Julián Ramírez antes de caer por decisión unánime contra José Carlos Ramírez el pasado marzo previo al empate con Commey.

“Sé que el empate con Commey, que he visto la repetición varias veces, definitivamente estoy convencido que esa victoria fue mía. Que la decisión hubiera sido para mi lado y no un empate. Las derrotas han sido con oponentes campeones mundiales, con boxeadores excelentes, de clase A. Hay que seguir hacia adelante, alcanzando la metas que tengo. Hay que buscar esa victoria para que me den la oportunidad de título mundial”, insistió Pedraza.

La cartelera del 3 de febrero estará protagonizada por el choque entre el mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete y el australiano Liam Wilson por el vacante título mundial junior ligero de la OMB.