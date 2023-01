El boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga es agente libre.

Berlanga y la compañía promotora Top Rank decidieron poner fin a su relación profesional luego de no poder “resolver asuntos claves”, reportó hoy ESPN.

“Quiero agradecerle a Top Rank, Bob Arum y ESPN por los pasados años”, reaccionó Berlanga, según fue citado por el periodista Mike Coppinger, de ESPN. “Estoy emocionado por mi futuro y estaré esperando por mi manejador (Keith Connolly) para que me diga cuál será la próxima movida”, abundó.

Berlanga, de 25 años, tiene marca invicta de 20-0 con 16 nocauts. Ganó sus primeras 16 peleas por la vía del nocaut en el primer asalto, lo que rápido le ganó el sello de estrella en ciernes. Pero ha deslucido en sus últimos cuatro combates, ganados todos por decisión.

En su última pelea, el 11 de junio de 2022, mordió a Alexis Angulo (27-3, 23 KOs) en el séptimo asalto. Eso le ganó una suspensión de seis meses por parte de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, la cual cumplió. No ha peleado desde ese entonces.

“He vendido por completo el teatro del Madison Square Garden. Me he fijado la meta de vender la sala grande en el Garden y ser anfitrión de la fiesta más grande en el Garden que los fanáticos puertorriqueños hayan visto. No puedo esperar por el futuro”, añadió Berlanga en las declaraciones publicadas por ESPN.

Berlanga, que hace campaña en las 168 libras, había realizado sus últimas 11 peleas bajo la bandera de Top Rank. Según reportó ESPN, Berlanga podría generar interés de los promotores Al Haymon y Eddie Hearn. Igualmente, Connolly mantiene lazos con PBC y Matchroom Boxing.