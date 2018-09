El presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), Eric Labrador, dijo que no entiende la razón por la que la Selección de fútbol femenino realizó una pequeña protesta antes del partido amistoso del sábado, en Mayagüez, contra su similar de Argentina en reclamo para que se establezca un plan de desarrollo que les permita tener mejores condiciones de entrenamiento rumbo al futuro.

Justo después del silbato de inicio del amistoso, celebrado en el Estadio Centroamericano en la Sultana del Oeste, el onceno albiceleste envió el balón hacia una de las líneas laterales para detener el encuentro.

Acto seguido, las jugadoras de Puerto Rico formaron una línea y llevaron sus manos a sus oídos por varios segundos en señal de que desean que la FPF escuche sus reclamos.

En un principio, Labrador pensó que las jugadoras, quizás, realizaron el acto para solicitar mayor apoyo de la fanaticada, pero al explicarle que la integrante del onceno nacional Nicole Rodríguez sostuvo a este medio que la protesta fue dirigida a la FPF, el líder federativo señaló que el programa siempre ha contado con el apoyo de la federación.

Labrador dijo a endi.com que, dentro de las circunstancias por los estragos causados por los huracanes Irma y María, todos los programas nacionales han recibido su apoyo incondicional.

Not for us, but for those that aspire to one day represent our country. This is for our island and for women’s football. #FromNowOn #DeAhoraEnAdelante @DiCiccoMethod @Sooozie @heathermitts @JulieFoudy @meghankling @uswntplayers @ussoccer_wnt pic.twitter.com/f6C9Pkl3gI

“Pese a todo lo que ocurrió en Puerto Rico a causa de los huracanes, el trabajo se ha estado haciendo; les hemos dado todo el apoyo que hemos tenido a nuestro alcance”, subrayó Labrador.

El presidente de la FPF adelantó, además, que próximamente publicará un informe “de toda la inversión que hemos hecho, desde el 2011 hasta el presente, con todos los partidos internacionales, con todos los fogueos y con un detalle de cómo se ha utilizado el dinero invertido”.

“Yo te puedo decir mil palabras y ellas te pueden decir mil palabras, pero yo tengo los datos de lo que hemos hecho. Hemos tratado de hacer más, pero no hemos podido”, enfatizó Labrador.

This stems from an ongoing dispute with the Puerto Rican Federation and in particular the unwillingness of the Federation to be responsive to the players needs. They have had some meetings since this letter was sent in June but not productive meetings. [in Spanish] pic.twitter.com/22u4sLFu7z