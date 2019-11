Puerto Rico terminará el martes su participación en la Liga de Naciones de la Concacaf con la encomienda de sumar su segunda victoria, cuando se midan ante la escuadra de Anguila en el estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón.

Aunque este resultado no cambiará el destino de la Selección mayor, que se quedó en la Liga C —última categoría— tras su derrota el sábado por marcador de 5-0 ante Guatemala, el director técnico de las Selecciones Nacionales, Elgy Morales, entiende que lo logrado en esta temporada es “histórico” porque el Equipo Nacional llevaba sobre tres años “de no meter un absoluto gol y varios más de no ganar tres puntos oficialmente”.

“Lamentablemente nos tocó un monstruo de Centroamérica, como es Guatemala. Pero si no hubiera sido así, posiblemente estuviéramos dando un paso al frente, pasando a otro nivel”, expresó Morales durante una conferencia de prensa el lunes en Bayamón, previo al juego de Anguila pautado para las 6:00 p.m. del martes.

De hecho, Morales apuesta a que los boricuas pueden lograr su segunda victoria de este torneo y sumar tres puntos adicionales. Puerto Rico tiene marca de una victoria y dos derrotas (tres puntos) en la llave que comparte con guatemaltecos y Anguila. La única victoria fue precisamente ante Anguila el pasado 15 de octubre, 3-2, lo que resultó en el primer triunfo oficial de Puerto Rico desde el 2016. Anguila, número 209 en el mundo, ocupa el último lugar en el ranking mundial de la FIFA. Puerto Rico, en tanto, es 178.

Morales asumió las riendas de la Selección a finales de mayo. Acumula dos goleadas ante Guatemala por igual marcador de 5-0, y el triunfo por la mínima ante Anguila.

Todos fueron convocados

Morales aprovechó la rueda de prensa para aclarar el asunto de los jugadores que fueron convocados para buscar un hueco en el Equipo Nacional. En este sentido, declaró que el delantero Héctor “Pito” Ramos y el portero Cody Laurendi, entre otros, fueron invitados a jugar. Sin embargo, Ramos y Laurendi declinaron reportarse a la Selección, mientras otros no pudieron hacer el corte.

“Todos fueron convocados, y en algún momento ellos mismos se hicieron a un costado”, expresó Morales. “Estamos haciendo un cambio generacional, y cuando hay jugadores jóvenes que dan el mismo por ciento que cualquier experimentado, vamos a apostar por la juventud”, añadió.

Morales, además, dijo que otros veteranos fueron cortados porque no dieron el grado deportivamente, como Joseph “Jackie” Marrero y Andrés Cabrero.

“Esto es simple, vamos a tener el mejor recurso para Puerto Rico”, puntualizó.

Planes a corto y largo plazo

El técnico declaró que entre los planes más inmediatos se encuentra el relevo generacional, “cosa que ya se hizo”, y lograr una destacada participación en el Premundial Sub-20 que se realizará en Puerto Rico en enero próximo y que cuenta con jugadores que son parte de la Selección mayor.

A un plazo más largo, planifica continuar el trabajo con las categorías menores, de donde entiende pueden salir jugadores que en algún momento nos lleve a un Mundial.

“Yo creo que los primeros que podrían hacerlo (clasificar a una Copa Mundial) son las categorías juveniles e infantiles. Por lo tanto, a largo plazo hay que sacar unas categorías, como las sub-15 y sub-17, para que sean protagonistas de lo que son las rondas preliminares de un premundial”, explicó Morales.

Un cambio necesario