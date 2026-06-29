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Agenda del día: Brasil abre la jornada mundialista ante Japón en una exigente prueba

Además, Alemania y Países Bajos completan la fecha con sus respectivos compromisos

29 de junio de 2026 - 12:55 PM

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Vinicius Junior tiene cuatro goles en el Mundial. (Rebecca Blackwell)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La jornada mundialista de este lunes presenta una triple cartelera de alto nivel en la fase de eliminación directa, con selecciones históricas y otras en gran momento competitivo que buscan asegurar su pase a los octavos de final.

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El plato fuerte del día abre con un choque de estilos entre la selección más ganadora de la historia del torneo y un conjunto asiático caracterizado por su rigor táctico y orden defensivo.

Brasil enfrenta a Japón en el primer turno del día, en un partido que promete intensidad desde el pitazo inicial. Más tarde, el turno será para un duelo europeo-sudamericano entre Alemania y Paraguay, mientras que la jornada cierra con el enfrentamiento entre Países Bajos y Marruecos.

El domingo, Canadá obtuvo su boleto a la siguiente fase tras eliminar a Sudáfrica.

El capitán de Argentina, Lionel Messi (10), se convirtió en el primer jugador de la historia en anotar en siete partidos consecutivos del Mundial (2022-2026).Lionel Messi celebra su sexto gol del Mundial, esta vez ante Jordania, que lo coloca en la cima de la tabla de artilleros.Vinicius Junior disputa su segundo Mundial con Brasil.
1 / 12 | En imágenes: los máximos goleadores de la fase de grupos del Mundial de Fútbol. El capitán de Argentina, Lionel Messi (10), se convirtió en el primer jugador de la historia en anotar en siete partidos consecutivos del Mundial (2022-2026). - Tony Gutierrez

A continuación, a la agenda del día:

  • Brasil vs. Japón (1:00 p.m.)
  • Alemania vs. Paraguay (4:30 p.m.)
  • Países Bajos vs. Marruecos (9:00 p.m.)
Tags
Fútbol profesionalFIFAMundial de Fútbol 2026BrasilJapón
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