Agenda del día: Brasil abre la jornada mundialista ante Japón en una exigente prueba
Además, Alemania y Países Bajos completan la fecha con sus respectivos compromisos
29 de junio de 2026 - 12:55 PM
29 de junio de 2026 - 12:55 PM
La jornada mundialista de este lunes presenta una triple cartelera de alto nivel en la fase de eliminación directa, con selecciones históricas y otras en gran momento competitivo que buscan asegurar su pase a los octavos de final.
El plato fuerte del día abre con un choque de estilos entre la selección más ganadora de la historia del torneo y un conjunto asiático caracterizado por su rigor táctico y orden defensivo.
Brasil enfrenta a Japón en el primer turno del día, en un partido que promete intensidad desde el pitazo inicial. Más tarde, el turno será para un duelo europeo-sudamericano entre Alemania y Paraguay, mientras que la jornada cierra con el enfrentamiento entre Países Bajos y Marruecos.
El domingo, Canadá obtuvo su boleto a la siguiente fase tras eliminar a Sudáfrica.
A continuación, a la agenda del día:
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