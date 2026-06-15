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Agenda del día en el Mundial de Fútbol 2026: debutan España y Uruguay

La Roja y la Celeste salen a escena en una jornada con cuatro encuentros en la fase de grupos

15 de junio de 2026 - 11:12 AM

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Mikel Oyarzabal, al centro, será titular este lunes ante Cabo Verde. (Fernando Llano)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes con una jornada marcada por el estreno de dos selecciones históricas en el fútbol internacional: España y Uruguay.

La Roja, campeona de la edición de 2010, inicia su camino en el Grupo H frente a la debutante en este evento Cabo Verde, mientras que la Celeste se mide a Arabia Saudita.

Además, Bélgica verá acción frente a Egipto e Irán se medirá a Nueva Zelanda en el cierre de la jornada.

A continuación, el calendario del día:

  • España vs. Cabo Verde — 11:30 p.m.
  • Bélgica vs. Egipto — 2:00 p.m.
  • Arabia Saudita vs. Uruguay — 5:00 p.m.
  • Irán vs. Nueva Zelanda — 8:00 p.m.

Todos los partidos podrán ser vistos por Telemundo Puerto Rico y la aplicación Peacock.

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Fútbol profesionalMundial de Fútbol 2026EspañaUruguayFIFA
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