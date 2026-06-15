Agenda del día en el Mundial de Fútbol 2026: debutan España y Uruguay
La Roja y la Celeste salen a escena en una jornada con cuatro encuentros en la fase de grupos
15 de junio de 2026 - 11:12 AM
15 de junio de 2026 - 11:12 AM
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La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes con una jornada marcada por el estreno de dos selecciones históricas en el fútbol internacional: España y Uruguay.
La Roja, campeona de la edición de 2010, inicia su camino en el Grupo H frente a la debutante en este evento Cabo Verde, mientras que la Celeste se mide a Arabia Saudita.
Además, Bélgica verá acción frente a Egipto e Irán se medirá a Nueva Zelanda en el cierre de la jornada.
A continuación, el calendario del día:
Todos los partidos podrán ser vistos por Telemundo Puerto Rico y la aplicación Peacock.
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