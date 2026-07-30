Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
30 de julio de 2026
88°Bruma
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico lleva 33 medallas en los Juegos Santo Domingo 2026

Con ocho de oro, nueve de plata y 16 de bronce la delegación boricua ocupa la séptima posición en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

30 de julio de 2026 - 10:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kristen Romano lleva dos preseas de oro en estos Juegos Santo Domingo 2026. (sara.delvalle@gfrmedia.com)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Santo Domingo - Puerto Rico amaneció este jueves en la séptima posición del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, igualado con Guatemala, tras acumular 33 preseas: ocho de oro, nueve de plata y 16 de bronce.

RELACIONADAS

La delegación puertorriqueña cerró la jornada del miércoles con dos nuevas medallas en el torneo de bolos por equipos. El trío masculino conquistó la plata y el bronce, ampliando la cosecha de una disciplina que ya había aportado el martes un bronce en dobles femenino.

La natación, que continúa este jueves, ha sido exitosa para la isla gracias a Kristen Romano, quien sumó su segunda presea dorada de la justa regional al imponerse en los 400 metros combinados individuales con tiempo de 4:44.87 minutos. La marca representó un nuevo récord de los Juegos y nacional.

Romano ya había conquistado el oro en los 200 metros combinados individuales, prueba en la que también estableció una nueva marca para el evento regional y para Puerto Rico.

La piscina también aportó un oro con Xavier Ruiz en los 100 metros pecho y otro con Lucianna Gutiérrez en los 800 metros libre.

El surfing vivió una jornada histórica el miércoles al aportar tres medallas. Mariecarmen Rivera se proclamó campeona en el SUP Surf para darle a Puerto Rico una medalla de oro, mientras Nimsay García obtuvo la plata en la misma modalidad.

Mariecarmen Rivera (rojo) y Nimsay García (azul) se reencuentran en la arenas tras ganar oro y plata, respectivamente.Mariecarmen Rivera festeja su medalla de oro.Puerto Rico se agenció medallas de plata y bronce en la modalidad de tríos del torneo de bolos de Santo Domingo 2026.
1 / 15 | En imágenes: lo mejor de Puerto Rico en el quinto día de acción en Santo Domingo. Mariecarmen Rivera (rojo) y Nimsay García (azul) se reencuentran en la arenas tras ganar oro y plata, respectivamente. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media

Más temprano, Jazmín Dean había conquistado la plata en la prueba de tabla larga. La disciplina cerró su participación con cuatro preseas, incluyendo el bronce de Max Torres en el SUP Surf masculino.

Otra actuación histórica llegó desde el tenis, donde Yannik Álvarez conquistó la medalla de bronce en sencillos masculinos, otorgándole a Puerto Rico su primera presea en esa modalidad en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en 36 años.

El tiro con arco también aportó una de las ocho preseas de oro de la delegación gracias a Jean Pizarro, quien revalidó como campeón en la modalidad de arco compuesto.

El golf también volvió al podio con María Fernanda “Marife” Torres, quien repitió la medalla de plata conseguida en la pasada edición de San Salvador 2023.

Otra plateada arribó en la modalidad de skeet por equipos masculino.

En el tatami, el taekwondo boricua culminó su participación con un total de 10 medallas: una de plata y nueve de bronce.

En judo, Puerto Rico cerró la competencia con cuatro medallas: el oro de Adrián Gandía y tres platas conquistadas por Francine Echevarría, Sairy Colón y Derik Rodríguez.

Puerto Rico arrancó su presencia en el podio con el equipo masculino de polo acuático tras conquistar la primera medalla de oro para el país, mientras que la selección femenina se quedó con la de bronce.

La delegación boricua tiene asegurada otra medalla cuando el Equipo Nacional de voleibol masculino dispute este jueves la final frente a Colombia a las 7:00 de la noche.

La primera medalla de Puerto Rico en Santo Domingo 2026 fue de oro, por el equipo masculino de polo acuático.
La primera medalla de Puerto Rico en Santo Domingo 2026 fue de oro, por el equipo masculino de polo acuático. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Tags
Juegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026
ACERCA DEL AUTOR
Yolymar de Jesús Pérez
Yolymar de Jesús PérezArrow Icon
La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 30 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: