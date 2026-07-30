Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
30 de julio de 2026
82°Bruma
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Doble podio en los tríos del boliche en Santo Domingo 2026

Los boricuas aseguraron las preseas de plata y bronce, mientras México se llevó el máximo galardón

30 de julio de 2026 - 11:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Puerto Rico se agenció medallas de plata y bronce en la modalidad de tríos del torneo de bolos de Santo Domingo 2026. (Copur)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Los equipos masculinos de Puerto Rico conquistaron este miércoles las medallas de plata y bronce en la modalidad de tríos del torneo de boliche de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebra en el Sebelén Bowling Center.

RELACIONADAS

El equipo integrado por David Márquez, Israel Hernández y Jean Pérez se quedó con la medalla de plata al derribar 4,050 pinos, 162 menos que el trío de México —compuesto por Marcelo Magrassi, Enrique Gutiérrez y Héctor Piña—, que se alzó con el oro con 4,212.

Por su parte, el segundo conjunto puertorriqueño, formado por Edgar Burgos, Jorge Rodríguez y Cristian Azcona, obtuvo la medalla de bronce con 4,024 pinos.

Mariecarmen Rivera (rojo) y Nimsay García (azul) se reencuentran en la arenas tras ganar oro y plata, respectivamente.Mariecarmen Rivera festeja su medalla de oro.Puerto Rico se agenció medallas de plata y bronce en la modalidad de tríos del torneo de bolos de Santo Domingo 2026.
1 / 15 | En imágenes: lo mejor de Puerto Rico en el quinto día de acción en Santo Domingo. Mariecarmen Rivera (rojo) y Nimsay García (azul) se reencuentran en la arenas tras ganar oro y plata, respectivamente. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media

Las preseas representan la tercera y cuarta medalla para el boliche puertorriqueño en Santo Domingo 2026, luego del bronce conquistado por Sarah Sanes y Zoriana Reyes en la modalidad de dobles femenino.

La competencia de boliche continuará el jueves con las pruebas por equipos femenino y masculino.

En la pasada edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrada en San Salvador 2023, el boliche puertorriqueño conquistó cuatro medallas, incluidas dos de oro.

Tags
Santo Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del Caribe
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 30 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: