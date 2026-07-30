Doble podio en los tríos del boliche en Santo Domingo 2026
Los boricuas aseguraron las preseas de plata y bronce, mientras México se llevó el máximo galardón
30 de julio de 2026 - 11:21 PM
30 de julio de 2026 - 11:21 PM
Los equipos masculinos de Puerto Rico conquistaron este miércoles las medallas de plata y bronce en la modalidad de tríos del torneo de boliche de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebra en el Sebelén Bowling Center.
El equipo integrado por David Márquez, Israel Hernández y Jean Pérez se quedó con la medalla de plata al derribar 4,050 pinos, 162 menos que el trío de México —compuesto por Marcelo Magrassi, Enrique Gutiérrez y Héctor Piña—, que se alzó con el oro con 4,212.
Por su parte, el segundo conjunto puertorriqueño, formado por Edgar Burgos, Jorge Rodríguez y Cristian Azcona, obtuvo la medalla de bronce con 4,024 pinos.
Las preseas representan la tercera y cuarta medalla para el boliche puertorriqueño en Santo Domingo 2026, luego del bronce conquistado por Sarah Sanes y Zoriana Reyes en la modalidad de dobles femenino.
La competencia de boliche continuará el jueves con las pruebas por equipos femenino y masculino.
En la pasada edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrada en San Salvador 2023, el boliche puertorriqueño conquistó cuatro medallas, incluidas dos de oro.
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