Puerto Rico va por el oro en voleibol masculino en Santo Domingo

La Selección Nacional de voleibol masculino avanzó el miércoles a la final del torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al vencer en cuatro parciales a México.

El sexteto boricua jugará por la medalla de oro el jueves contra el ganador entre Cuba y Colombia en la semifinales.

Con la victoria, Puerto Rico superó su desempeño en San Salvador 2023, edición que subieron al podio para colgarse bronce.

Los parciales fueron 25-17, 25-18, 21-25 y 25-19 contra los aztecas.

Jair Santiago fue el mejor anotador con 16 puntos, seguido por Klistan Lawrence con 14 puntos y Pelegrín Vargas con 13.

“Jugar con México siempre es una guerra. Jugamos con cuatro o cinco veces al año. Siempre los partidos son al toma y dame”, dijo Jamille Torres, dirigente puertorriqueño, a El Nuevo Día.

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“Sabíamos que ellos apostaban al saque. Nosotros dijimos que íbamos a apostar a la recepción para poder establecer nuestra ofensiva. Pudimos hacerlo temprano en el partido y el resultado fue 3-1″, agregó.

Puerto Rico marca invicto en la competencia regional luego de ganar el Grupo A con triunfos sobre Guatemala, Cuba y Venezuela.