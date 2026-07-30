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Puerto Rico va por el oro en voleibol masculino en Santo Domingo

El sexteto boricua venció en cuatro parciales a México para asegurar una medalla en el torneo regional

30 de julio de 2026 - 9:23 PM

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La Selección Nacional celebra un punto contra México en la semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Suministrada)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

La Selección Nacional de voleibol masculino avanzó el miércoles a la final del torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al vencer en cuatro parciales a México.

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El sexteto boricua jugará por la medalla de oro el jueves contra el ganador entre Cuba y Colombia en la semifinales.

Con la victoria, Puerto Rico superó su desempeño en San Salvador 2023, edición que subieron al podio para colgarse bronce.

Los parciales fueron 25-17, 25-18, 21-25 y 25-19 contra los aztecas.

Jair Santiago fue el mejor anotador con 16 puntos, seguido por Klistan Lawrence con 14 puntos y Pelegrín Vargas con 13.

“Jugar con México siempre es una guerra. Jugamos con cuatro o cinco veces al año. Siempre los partidos son al toma y dame”, dijo Jamille Torres, dirigente puertorriqueño, a El Nuevo Día.

“Sabíamos que ellos apostaban al saque. Nosotros dijimos que íbamos a apostar a la recepción para poder establecer nuestra ofensiva. Pudimos hacerlo temprano en el partido y el resultado fue 3-1″, agregó.

Puerto Rico marca invicto en la competencia regional luego de ganar el Grupo A con triunfos sobre Guatemala, Cuba y Venezuela.

“No hemos tenido un partido fácil. Ellos saben que tenemos que jugar un partido más. Vamos a ver quién nos toca”, indicó.

Tags
Santo Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del CaribeSelección Nacional de Voleibol masculino
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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