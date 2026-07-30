Los Santeros recuperan ventaja contra los Leones en la final de la Conferencia B

Los Santeros de Aguada defendieron nuevamente su cancha este miércoles al derrotar 100-89 a los Leones de Ponce en el tercer juego de la final de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN), celebrado en el coliseo Ismael ‘Chavalillo’ Delgado.

Con la victoria, los Santeros tomaron ventaja de 2-1 en la serie, pautada a un máximo de siete encuentros. El próximo partido será de vuelta en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens el viernes.

Ponce abrió el partido con un mejor ritmo ofensivo y tomó ventaja de 15-9 con un donqueo y un tiro libre de Brady Manek cuando restaban 5:44 del primer parcial. Sin embargo, Aguada reaccionó y empató el marcador a 25 con un triple de Iván Gandía al cierre de los primeros 10 minutos.

Los locales asumieron el control en el segundo cuarto. Un triple de Antonio Ralat y una bandeja de Robiel Morales colocaron a los Santeros al frente 42-37 con 4:52 por jugar. Más adelante, Joel Soriano amplió la ventaja a 12, 50-38, con un tiro brincado. Aguada se marchó al descanso dominando 52-44.

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La diferencia aumentó en el tercer periodo cuando John Holland encestó un triple para colocar el marcador 64-50 con 5:59 en el reloj. Aguada cerró el parcial con ventaja de 73-66.

Por su parte, los Leones respondieron en el cuarto episodio con un avance de 9-2 que culminó con un canasto de Christian Negrón para acercarse 81-79, obligando al dirigente Rafael ‘Pachy’ Cruz a solicitar un tiempo fuera.

La pausa surtió efecto para los Santeros, que contestaron con una corrida de 7-2, coronada por un gancho de Joel Soriano, para recuperar el control del encuentro. Aunque Ponce volvió a acercarse 88-85 con un tiro en suspensión de Tjader Fernández, Aguada sentenció el partido con un puente aéreo finalizado por Soriano para despegarse 97-87 cuando restaba 1:09 de acción.

Soriano encabezó la ofensiva de los Santeros con 32 puntos. Rigoberto Mendoza añadió un doble-doble de 18 tantos y 10 rebotes, Gandía aportó 16 unidades, Holland terminó con 13 y Jacob Wiley sumó 11.