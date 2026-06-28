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Crece la leyenda: Messi es el primero en marcar en siete partidos seguidos del Mundial

El astro argentino amplió su récord absoluto de goles en la victoria de trámite ante Jordania

28 de junio de 2026 - 1:11 AM

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Lionel Messi celebra con Marco Senesi tras anotar el tercer gol de Argentina en la victoria 3-1 ante Jordania en el Grupo J del Mundial, el sábado 27 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) (Julio Cortez)
Por Débora Rey

Arlington, Texas - Lionel Messi se convirtió el sábado en el primer jugador que anota en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo, al ampliar su récord absoluto de goles al facturar el 19no en la victoria de Argentina por 3-1 ante Jordania en el cierre de la fase de grupos.

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Tras ingresar como suplente, Messi marcó de tiro libre después de que lo derribaran justo fuera del área penal a los 80 minutos.

El astro de 39 años había sido uno de apenas tres futbolistas en marcar en seis partidos consecutivos del Mundo, junto con el francés Just Fontaine y brasileño Jairzinho.

Este es el sexto Mundial que Messi disputa con la Albiceleste. La reinante campeona enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

Messi se afianzó en la cima de la tabla de goleadores del Mundial 2026 al llegar a las seis conquista, dos más que los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, el noruego Erling Haaland y el brasileño Vinícius Júnior.

Con la clasificación asegurada y la mira puesta en lo que viene, Argentina encaró su último compromiso de la ronda inicial con una formación alternativa y el capitán Messi en el banco de suplentes.

“Ahora se viene lo bueno”, dijo el seleccionador argentino Lionel Scaloni.

Lionel Messi festeja con Joaquín Bruno, periodista de TyC Sports.Lionel Messi (10), de Argentina, celebra su segundo gol mientras Carney Chukwuemeka (17), de Austria, baja la mirada durante el partido del Grupo J de la Copa del Mundo.Hinchas de Argentina sostienen una bandera con las imágenes de los astros argentinos Lionel Messi y Diego Maradona.
1 / 12 | En imágenes: la jornada en que Messi escribió otro capítulo para la eternidad. Lionel Messi festeja con Joaquín Bruno, periodista de TyC Sports. - Angela Piazza
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Lionel MessiArgentinaMundial de Fútbol 2026
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