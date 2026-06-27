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Egipto supera fase de grupos en un Mundial por primera vez

Los Faraones terminaron como segundo lugar del Grupo G

27 de junio de 2026 - 11:04 AM

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El egipcio Mahmoud Saber celebra con sus compañeros después de anotar el primer gol de su equipo en el partido por el Grupo G del Mundial ante Irán. (Maddy Grassy)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

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Seattle - Egipto superó la fase de grupos de un Mundial por primera vez, mientras que Irán, al que se le invalidó el posible gol de la victoria por un fuera de juego en los últimos instantes, tendrá que esperar un día para conocer su destino después de que ambos firmaron un empate 1-1 el viernes.

Al finalizar lo que se promovió como el “Partido del Orgullo” en Seattle --uno en el que ni Irán ni Egipto querían verse involucrados-- los Faraones terminaron como segundo lugar del Grupo G.

Bélgica, que empató 1-1 con Egipto el 15 de junio, se impuso 5-1 a Nueva Zelanda en Vancouver para quedarse con la cima del sector.

Irán aún podría avanzar a la fase de eliminación directa por primera vez, pero ya no controla su propio destino.

Egipto se fue al frente con un gol de Mahmoud Saber a los cinco minutos. El exastro del Liverpool Mohamed Salah generó una buena jugada dentro del área antes de habilitar a Saber, quien sacó un disparo entre las piernas del arquero iraní Alireza Beiranvand.

Irán empató nueve minutos después con un gol de Ramin Rezaeian, y estuvo a punto de quedarse con el triunfo en los añadidos. Shoja Khalilzadeh encontró el fondo de las redes a los 93 minutos, pero el tanto fue anulado por fuera de juego tras una revisión de video.

Si el gol hubiera contado, Irán habría asegurado un boleto a la fase de eliminación directa.

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Mundial de Fútbol 2026EgiptoFIFA
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