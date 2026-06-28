El Soccer Blast revive una tradición del fútbol puertorriqueño

El niño Nyan Vega Ortiz es de Maunabo, uno de los bastiones del fútbol puertorriqueño, y este fin de semana representó a su pueblo en el El Nuevo Día Soccer Blast, celebrado en el Parque Barbosa, en San Juan.

Fanático de Lionel Messi, a quien fue a ver durante la histórica visita del astro argentino a Bayamón en febrero, Vega Ortiz llegó al Barbosa con el equipo Maunabo FC con la ilusión de subir al podio o, al menos, disfrutar junto a sus amiguitos.

“Me gusta”, dijo Vega Ortiz sobre el Soccer Blast, un evento organizado por GFR Media y Robert Rodríguez, con el respaldo de múltiples auspiciadores y del Municipio de San Juan.

“Juego fútbol y, cuando no estoy jugando, puedo estar haciendo otras cosas, como esta”, agregó mientras señalaba una de las estaciones bajo carpas, donde los participantes pateaban balones hacia una pantalla digital que simulaba un juego de tres en línea.

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El Soccer Blast se celebró en un ambiente festivo y veraniego en el Parque Barbosa, ubicado frente al mar. Además del torneo, el público disfrutó de exhibiciones de artesanías, baloncesto en silla de ruedas, voleibol de playa y otras actividades recreativas.

El evento coincidió, además, con la celebración del Mundial de la FIFA 2026, cuyo calendario ofrecía diariamente cuatro partidos de primer nivel con muchos de los ídolos que inspiran a los niños participantes.

La edición de este año también marcó el regreso del Soccer Blast tras una pausa de una década.

Durante sus primeras 14 ediciones, el evento llegó a reunir a más de 400 equipos y cerca de 2,000 jugadores en una misma edición. Sus sedes incluyeron el estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón; el estadio Hiram Bithorn, en San Juan; y el estadio Roberto Clemente, en Carolina.

Acción durante el El Nuevo Día Soccer Blast, que reunió a equipos de toda la isla en el Parque Barbosa. (alexis.cedeno)

A lo largo de esos años participaron equipos del Residencial Quintana, en Hato Rey, otra de las cunas del fútbol puertorriqueño. Esa comunidad también estuvo representada en esta edición por Marilyn Pabón y Luis Millán.

Ambos revivieron la emoción del torneo, ahora en su decimoquinta edición.

“Vinimos a compartir porque esto fue excelente. La emoción de esperar la llegada del Soccer Blast para buscar los bultos y la camisa era un mar de emociones”, recordó Pabón.

Al igual que Pabón y Millán, muchas personas han regresado al evento por el impacto que tuvo en su niñez.

“Hemos marcado a más de 12,000 jugadores. Como el dirigente del equipo de Canteras, que jugó aquí cuando era niño y ahora trae a los muchachos a participar”, expresó Robert Rodríguez, productor y promotor del evento.

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Canteras, precisamente, conquistó el campeonato del Grupo 1 tras vencer 1-0 en la final a Boricuas FC.

Los otros campeones del Soccer Blast fueron Borinquen United, en el Grupo 2, y Los Panas, en el Grupo 3. Borinquen United derrotó 1-0 a Maunabo FC, mientras que Los Panas superaron por idéntico marcador a Mundialistas.

El pitazo inicial de la jornada dominical dio paso a una intensa actividad, con partidos disputándose de manera simultánea en cuatro canchas de césped, bajo el formato de fútbol cinco contra cinco.

Los gritos de “¡Gol!” superaban por momentos el volumen de la música que ambientaba el evento y encontraban eco en las gradas, donde decenas de padres alentaban a sus hijos.

Un niño realiza un disparo durante un ejercicio de rutina. (alexis.cedeno)

Los equipos, integrados por niños menores de 12 años, derrochaban energía sobre el terreno de juego en un ambiente relajado. Una de las particularidades del Soccer Blast es que no se permite el coaching durante los partidos, con el objetivo de que los jugadores tomen sus propias decisiones.

El árbitro novel Joshua Lasanta se llevó una grata impresión del formato y del ambiente del evento.