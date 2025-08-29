Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
29 de agosto de 2025
82°ligeramente nublado
DeportesFútbol
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

La fiscalía suiza cierra el caso Blatter-Platini tras 10 años de juicios y absoluciones

Las acusaciones no fueron probadas en los tribunales, pero provocaron la destitución de ambos hombres de sus cargos

29 de agosto de 2025 - 8:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El expresidente de la FIFA Joseph Blatter fue destituido de su carga tras las acusaciones. (Urs Flueeler)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Berna, Suiza - La fiscalía federal de Suiza cerró finalmente el jueves su caso contra el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, y el expresidente de la UEFA, Michel Platini, después de 10 años y dos juicios con sentencias absolutorias.

RELACIONADAS

La fiscalía general de Suiza anunció que no recurrirá las absoluciones de los hombres dictadas por un corte de apelaciones en marzo.

El primer juicio se celebró en 2022 por cargos de fraude, falsificación, mala gestión y malversación de más de dos millones de dólares de dinero de la FIFA en 2011. Ambos hombres negaron haber cometido irregularidades y afirmaron que se trataba de un pago retrasado por el trabajo contratado como asesor de la FIFA durante el primer mandato de Blatter como presidente hasta 2002.

“Tras el fracaso de los procedimientos penales, la defensa ahora analizará cómo emprender acciones legales contra los responsables de iniciar los procedimientos”, dijo el abogado de Platini, Dominic Nellen, en un comunicado.

El pago de fondos de la FIFA a Platini salió a la luz en 2015 durante pesquisas de las autoridades internacionales del fútbol llevadas a cabo por investigadores de Estados Unidos y Suiza.

Las acusaciones no fueron probadas en los tribunales, pero provocaron la destitución de ambos hombres de sus cargos. En las elecciones de 2016, Gianni Infantino se convirtió en presidente de la FIFA y Aleksander Ceferin asumió la presidencia de la UEFA.

“Entre otras cosas, los procedimientos penales impidieron la elección de (Platini) como presidente de la FIFA en 2016”, dijo su abogado Nellen. “Los procedimientos penales tuvieron no solo consecuencias legales, sino también masivas consecuencias personales y profesionales para Michel Platini, a pesar de que nunca se presentó ninguna evidencia incriminatoria”.

Los fiscales suizos dijeron el jueves que al aceptar el fallo de la corte de apelaciones, “se cierra otro capítulo en los procedimientos complejos relacionados con el fútbol”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Tags
FIFASuizaJoseph BlatterUEFAMichel Platini
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 28 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: