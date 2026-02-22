Lionel Messi apunta a jugar en Puerto Rico tras completar 90 minutos en la MLS

El astro argentino Lionel Messi jugó el sábado los 90 minutos del primer partido de la temporada de la MLS con el Inter Miami, una señal positiva de cara a su visita a Puerto Rico esta semana.

Su equipo, dirigido por el exjugador Javier Mascherano, sucumbió 3-0 ante el LAFC, cuya estrella es el surcoreano Son Heung-Min.

Messi y el Inter Miami tienen en agenda disputar este jueves un encuentro de exhibición en Bayamón, reprogramado tras posponerse por una lesión del delantero. El equipo llegaría a la isla el miércoles, supo El Nuevo Día. Enfrentará en la noche del jueves al Independiente del Valle en el Estadio Juan Ramón Loubriel.

El argentino había sufrido una distensión en el isquiotibial izquierdo que obligó a aplazar el encuentro y que también lo mantenía en duda para el debut del equipo en la MLS. Sin embargo, Messi fue titular el sábado y completó el partido en cancha, mientras que su compañero y también estrella del Inter Miami, el uruguayo Luis Suárez, vio acción durante nueve minutos.

Messi realizó tres disparos a portería; su mejor oportunidad llegó en el tiempo añadido del primer tiempo, cuando remató de zurda un balón cerca del área y frente al arco.

El partido de exhibición en Puerto Rico se celebrará en medio del calendario regular de la MLS. Tras el encuentro del sábado, el Inter Miami volverá a jugar el 1 de marzo como visitante frente a Orlando City.

Messi y el Inter Miami aterrizarían a Puerto Rico el miércoles al mediodía y ese mismo día, a las 6:00 p.m., realizarán su práctica en el Juan Ramón Loubriel de Bayamón.

La sesión será abierta al público y contará con boletos disponibles a través de Ticketera, con precios que fluctúan entre $29 y $90. Además, los promotores del evento entregarán entradas a más de 5,000 niños de organizaciones como La Casa Manuel Fernández Juncos, Caras con Causa y SER de Puerto Rico, entre otras.

El partido del jueves, por su parte, ya está completamente vendido. La presencia de Messi en cancha representa el principal atractivo del evento y una de las visitas deportivas más importantes en años recientes para la isla.

Messi ha ganado prácticamente todos los títulos más importantes del fútbol mundial tanto a nivel de clubes como de Selección.

Con el FC Barcelona conquistó múltiples ligas de España y Copas del Rey, además de 4 UEFA Champions League. Con el Paris Saint-Germain ganó la Ligue 1 y con el Inter Miami es vigente campeón del torneo. Con la selección argentina, sus logros más destacados son la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y, sobre todo, la Copa del Mundo de la FIFA en Catar 2022.

