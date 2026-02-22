Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesFútbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lionel Messi apunta a jugar en Puerto Rico tras completar 90 minutos en la MLS

Su participación sería el principal atractivo del encuentro reprogramado en el Estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón

22 de febrero de 2026 - 12:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lionel Messi se saca de encima a Mathieu Choinière, de LAFC, durante la derrota 3-0 el sábado del Inter Miami. (Jessie Alcheh)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El astro argentino Lionel Messi jugó el sábado los 90 minutos del primer partido de la temporada de la MLS con el Inter Miami, una señal positiva de cara a su visita a Puerto Rico esta semana.

RELACIONADAS

Su equipo, dirigido por el exjugador Javier Mascherano, sucumbió 3-0 ante el LAFC, cuya estrella es el surcoreano Son Heung-Min.

Messi y el Inter Miami tienen en agenda disputar este jueves un encuentro de exhibición en Bayamón, reprogramado tras posponerse por una lesión del delantero. El equipo llegaría a la isla el miércoles, supo El Nuevo Día. Enfrentará en la noche del jueves al Independiente del Valle en el Estadio Juan Ramón Loubriel.

El argentino había sufrido una distensión en el isquiotibial izquierdo que obligó a aplazar el encuentro y que también lo mantenía en duda para el debut del equipo en la MLS. Sin embargo, Messi fue titular el sábado y completó el partido en cancha, mientras que su compañero y también estrella del Inter Miami, el uruguayo Luis Suárez, vio acción durante nueve minutos.

Messi realizó tres disparos a portería; su mejor oportunidad llegó en el tiempo añadido del primer tiempo, cuando remató de zurda un balón cerca del área y frente al arco.

El partido de exhibición en Puerto Rico se celebrará en medio del calendario regular de la MLS. Tras el encuentro del sábado, el Inter Miami volverá a jugar el 1 de marzo como visitante frente a Orlando City.

Messi y el Inter Miami aterrizarían a Puerto Rico el miércoles al mediodía y ese mismo día, a las 6:00 p.m., realizarán su práctica en el Juan Ramón Loubriel de Bayamón.

La sesión será abierta al público y contará con boletos disponibles a través de Ticketera, con precios que fluctúan entre $29 y $90. Además, los promotores del evento entregarán entradas a más de 5,000 niños de organizaciones como La Casa Manuel Fernández Juncos, Caras con Causa y SER de Puerto Rico, entre otras.

El partido del jueves, por su parte, ya está completamente vendido. La presencia de Messi en cancha representa el principal atractivo del evento y una de las visitas deportivas más importantes en años recientes para la isla.

El mensaje de Lionel Messi a Puerto Rico: “Gracias por el cariño”

El mensaje de Lionel Messi a Puerto Rico: “Gracias por el cariño”

Tras sufrir una lesión, la estrella del fútbol informó que se pospuso el partido del Inter Miami en la isla.

Messi ha ganado prácticamente todos los títulos más importantes del fútbol mundial tanto a nivel de clubes como de Selección.

Con el FC Barcelona conquistó múltiples ligas de España y Copas del Rey, además de 4 UEFA Champions League. Con el Paris Saint-Germain ganó la Ligue 1 y con el Inter Miami es vigente campeón del torneo. Con la selección argentina, sus logros más destacados son la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y, sobre todo, la Copa del Mundo de la FIFA en Catar 2022.

En el plano individual, ha conseguido un récord de Balones de Oro (8) y múltiples premios The Best, consolidándose como el futbolista más laureados de la historia.

Tags
Fútbol profesionalBayamónInter MiamiMLSEstadio Juan Ramón Loubriel
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 22 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: