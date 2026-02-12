Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lionel Messi podría perderse el debut de Inter Miami en la MLS

La temporada del actual campeón de la liga estadounidense abrirá el 21 de febrero ante LAFC

12 de febrero de 2026 - 1:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lionel Messi tiene una distensión en el isquiotibial izquierdo. (Lynne Sladky)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Lionel Messi tiene una distensión en el isquiotibial izquierdo, una lesión que podría poner en duda su disponibilidad para el debut de temporada regular con el Inter Miami, el actual campeón de la MLS Cup, ante LAFC el 21 de febrero.

El equipo anunció la lesión el miércoles.

Messi, el MVP vigente de la MLS por segundo año consecutivo, anotó en un partido de pretemporada en Ecuador el fin de semana pasado, pero fue sustituido unos 12 minutos después de iniciada la segunda mitad, presumiblemente por el problema en el isquiotibial.

Inter Miami señaló en un comunicado: “Su regreso gradual a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días”.

La lesión también implica que lo que se suponía sería el cierre de la pretemporada del Inter Miami ahora se jugará aproximadamente una semana después de su debut en la MLS.

Por la lesión de Messi, el Inter Miami pospuso un juego amistoso ante el club ecuatoriano Independiente del Valle que debía celebrarse este viernes en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón.

El partido fue reprogramado para el 26 de febrero y también está programada una práctica abierta como parte de ese viaje.

