Lionel Messi podría perderse el debut de Inter Miami en la MLS

Lionel Messi tiene una distensión en el isquiotibial izquierdo, una lesión que podría poner en duda su disponibilidad para el debut de temporada regular con el Inter Miami, el actual campeón de la MLS Cup, ante LAFC el 21 de febrero.

El equipo anunció la lesión el miércoles.

Messi, el MVP vigente de la MLS por segundo año consecutivo, anotó en un partido de pretemporada en Ecuador el fin de semana pasado, pero fue sustituido unos 12 minutos después de iniciada la segunda mitad, presumiblemente por el problema en el isquiotibial.

El mensaje de Lionel Messi a Puerto Rico: “Gracias por el cariño” Tras sufrir una lesión, la estrella del fútbol informó que se pospuso el partido del Inter Miami en la isla.

Inter Miami señaló en un comunicado: “Su regreso gradual a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días”.

La lesión también implica que lo que se suponía sería el cierre de la pretemporada del Inter Miami ahora se jugará aproximadamente una semana después de su debut en la MLS.

PUBLICIDAD

Por la lesión de Messi, el Inter Miami pospuso un juego amistoso ante el club ecuatoriano Independiente del Valle que debía celebrarse este viernes en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón.