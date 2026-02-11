Lionel Messi se lesiona y se pospone el partido del Inter Miami en Puerto Rico

El Inter Miami anunció el miércoles el aplazamiento del partido amistoso ante el Independiente del Valle que debía celebrarse este viernes en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón.

La posposición se concretó luego que el astro mundial Lionel Messi, del Inter Miami, sufriera una lastimadura que le impedirá jugar el viernes en el encuentro producido por VRDG Entertainment.

“Hola a todos. Aquí quería mandarles este mensaje a la gente de Puerto Rico. Tanto a la gente que iba a ir al entrenamiento, como al partido. La verdad que en el último partido en Ecuador terminé con una molestia y por eso salí antes de terminar. Y nada, la gente de la organización con la del club, decidió suspender este partido, así que espero que se pueda reprogramar, que se pueda mover y podamos visitarlos pronto. (Quiero) Mandarles un cariño muy grande a ustedes y agradecerles por el cariño, porque sé que las entradas estaban vendidas. Asi que espero que lo podamos hacer más adelante. Les envío un abrazo muy grande”, dijo Messi en un vídeo grabado y enviado como mensaje dirigido a la afición puertorriqueña.

El partido se jugará el 26 de febrero, con una práctica abierta realizándose el día antes.

“Ante esta lamentable noticia y fuera del control de todos, todas las partes coincidieron que el evento debe ocurrir, pero con la participación de Leo Messi, quien es la figura principal. Tanto el Inter Miami CF, el Independiente del Valle de Ecuador, los organizadores VRDG Entertainment y los representantes oficiales del Gobierno de Puerto Rico abogaron en conjunto por encontrar una solución que no cancele el evento y que le provea a la fanáticada de Puerto Rico ver al ídolo Messi, ante esta situación inseperada”, informó la empresa VRDG Entertainment en un comunicado de prensa.

‘Agradecemos su apoyo y entendimiento ante esta situación. Durante las próximas semanas mantendremos activa la inversión mediática para preservar el ‘momentum’ tan positivo, la expectativa del público y el valor de su presencia como sponsor. En las próximas horas estaremos coordinando llamadas individuales para atender cualquier interrogante específico y asegurar que todo continúe ordenado hacia la nueva fecha".

Durante el día, reportes de medios de prensa de Estados Unidos dieron cuenta de que el vigente campeón mundial con su selección de Argentina no pudo practicar en Florida con el onceno de Miami que milita en la Major League Soccer de Estados Unidos.

La MLS está por iniciar su temporada 2026 el 21 de febrero y se suponía que el partido de exhibición del Inter Miami en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón ante el Independiente del Valle, de Ecuador, fuera el último de pretemporada.

El partido en la isla estaba programado para este viernes en la noche y se esperaba también que hubiera una práctica abierta al público este jueves desde las 6:00 de la tarde, entre otras actividades relacionadas a la visita del reputado jugador.

El juego amistoso en cuestión se vendió en su totalidad en tiempo récord, unos 17 minutos, tan pronto se abrió la ventana para la compra de boletos por la vía digital a través de Ticketera, el pasado 30 de enero.

En el verano, Messi tiene previsto defender el título de campeones mundiales de los argentinos luego de alzar la Copa de la FIFA en Catar 2022. La Copa Mundial de la FIFA 2026 se efectuará del 11 de junio al 19 de julio en sedes compartidas entre Canadá, Estados Unidos y México.