Madrid, España - La estrella del fútbol Lionel Messi y el Inter Miami jugarán en Puerto Rico, evento que servirá para impulsar el turismo deportivo en la isla, anunció este viernes la gobernadora Jenniffer González.

El evento se llevará a cabo el 13 de febrero en el estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón. Se espera que tenga un impacto económico de unos $15 millones.

“Puerto Rico está listo para recibir al mundo. Este anuncio desde FITUR reafirma nuestra visión de posicionar la isla como un destino de clase mundial, capaz de atraer eventos que generan impacto económico, proyección internacional y orgullo”, expresó González en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

El partido es producido por VRDG Entertainment en Puerto Rico, que también trajo a la isla otros eventos como el NBA Puerto Rico Game: Miami Heat vs. Orlando Magic; Batalla de Leyendas: Carlos Alcaraz vs. Frances Tiafoe; Las Leyendas: Real Madrid vs. Barcelona así como la histórica edición de 2023 con Venus Williams y Mónica Puig.

“Lograr traer a Messi y al Inter Miami CF a Puerto Rico es el resultado de una visión en equipo y de años de mucho trabajo para demostrar que la Isla puede operar al nivel más alto de la industria global del entretenimiento deportivo. Este es un momento histórico para Puerto Rico y solo nos basta agradecer de corazón a todos los que apoyan”, afirmó Julio Cabral, CEO de Grupo VRDG, matriz de VRDG Entertainment.

