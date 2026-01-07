Lionel Messi preferiría ser propietario antes que entrenador cuando deje de jugar

Buenos Aires - Lionel Messi preferiría convertirse en propietario de un club antes que en entrenador cuando deje de ser jugador, según ha declarado el astro argentino del fútbol.

En octubre, firmó una ampliación de contrato de tres años con el Inter de Miami, hasta la temporada 2028.

“No me veo como entrenador”, dijo Messi, de 38 años, al canal de streaming Luzu TV en una entrevista grabada en diciembre que se emitió el martes. “Me gusta la gestión, pero si tengo que decidirme por uno de los tres me gustaría ser propietario.

“Me gustaría tener mi propio club, poder hacerlo crecer, empezar desde abajo y poder dar a los chicos, a la gente, la oportunidad de crecer y convertirlo en un club importante. Si tuviera que elegir, eso es lo que más me atraería”.

PUBLICIDAD

Messi, que llevó a Argentina a ganar el Mundial de Catar 2022, ya es copropietario del equipo uruguayo de cuarta división Deportivo LSM, del que es copropietario su compañero de equipo en el Inter Luis Suárez.

“Deportivo LS es un sueño familiar que comenzó en 2018. Hemos crecido mucho con más de 3,000 socios”, destacó Suárez, fundador del club, el pasado mayo en un vídeo junto a Messi. “Quiero ofrecerle al fútbol uruguayo, el lugar que amo y donde crecí de chico, oportunidades y herramientas para que los adolescentes y niños crezcan”.

Messi, ocho veces Balón de Oro, también tiene incluida en su contrato una futura participación minoritaria en el Inter.

Messi ganó la Bota de Oro de la MLS esta temporada tras marcar 29 goles, cinco más que Denis Bouanga, del LAFC, y Sam Surridge, del Nashville. También dio 19 asistencias, y sus 48 goles totales estuvieron a uno de igualar el récord de la liga establecido por Carlos Vela en 2019.