La jugadora de la selección española de fútbol, Jennifer Hermoso desmintió las palabras del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, sobre la polémica provocada por su beso no consentido en los labios de la campeona tras la celebración de la conquista de la Copa Mundial.

El mensaje fue difundido a través de sus redes sociales.

“Las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado”, expresó en el escrito la delantera.

“Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el Sr. Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido. De la misma manera, quiero reiterar, como ya hice en su momento, que este acto no había sido de mi agrado”, agregó Hermoso.

“Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. Sencillamente, no fui respetada”, aseguró en las declaraciones en su carácter personal, pero a las que aseguró se unen sus compañeras.

Horas antes, Hermoso se pronunció a través del sindicato FutPro junto a otras futbolistas, entre ellas las 23 que se proclamaron campeonas del mundo en Sídney, Australia.

En esas expresiones las jugadoras renunciaron a las futuras convocatorias de la selección si los actuales dirigentes se mantienen en sus cargos.

Las declaraciones transcendieron posterior a que Rubiales se negara a renunciar a su cargo durante su discurso en una asamblea extraordinaria de la RFEF.

Durante la asamblea, el presidente repitió “no voy a dimitir” cuatro veces seguidas y dijo ser víctima de una caza de brujas por parte de “falsas feministas”.

Rubiales también fue criticado por agarrarse los genitales en un gesto ordinario de victoria desde el palco de autoridades, donde estaba cerca de la reina Letizia y de su hija, la infanta Sofía, de 16 años, después del triunfo de España 1-0 sobre Inglaterra el domingo.

“Se me pidió realizar una declaración conjunta para rebajar la presión sobre el presidente, pero en esos momentos mi cabeza solo tenía la idea de disfrutar del hito histórico alcanzado junto con mis compañeras de equipo. Por eso, en todo momento trasladé a la FREF y a sus distintos interlocutores, así como a medios y gente de mi confianza, que no haría ningún tipo de declaración individual o conjunta sobre este asunto, ya que entendía que, de hacerlo, quitaría aún más protagonismo a un momento especial para mis compañeras y para mí”, añadió Hermoso, al reconocer la gesta tras conseguir el título mundial por primera vez en la historia del fútbol femenino español.

“Como Selección Nacional Campeona del Mundo no nos merecemos una cultura tan manipuladora, hostil y controladora”, señaló también la jugadora, al manifestar “TOLERANCIA CERO con estos comportamientos”.

“A pesar de mi decisión, tengo que manifestar que he estado bajo una continua presión para salir al paso con alguna declaración que pudieran justificar el acto del Sr. Luis Rubiales. No solo eso, sino que, de diferentes maneras y a través de diferentes personas, la REF ha presionado a mi entorno (familia, amigos, compañeras, etc.) para que diera un testimonio que poco o nada tenía que ver con mis sensaciones”, agregó.

La FIFA, el ente rector del fútbol mundial y organizador del torneo, abrió un expediente disciplinario a Rubiales el jueves. Su comité disciplinario estudiará si Rubiales incumplió su código con respecto a las “normas básicas de la conducta decente” y “se comportó de una forma que desprestigia al deporte del fútbol y/o a la FIFA”.

La FIFA anunció su medida luego de que el presidente en funciones del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijese que el intento de Rubiales de pedir disculpas, que se produjo tras los insultos iniciales a sus críticos, no era convincente y que debía “continuar dando pasos” para rendir cuentas.

El Consejo Superior de Deportes, la máxima entidad deportiva española, se comprometió a actuar con celeridad para estudiar las diversas denuncias formales presentadas contra Rubiales para determinar si infringió la ley del deporte española o el propio código de conducta de la RFEF que sanciona los actos sexistas. De ser así, el Tribunal Administrativo del Deporte lo inhabilitaría para ejercer el cargo.