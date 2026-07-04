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México-Inglaterra, duelo de alto voltaje en el Azteca por un pase a cuartos de final

Desde su inauguración en 1966, el Tri apenas ha perdido dos partidos en competiciones oficiales en el recinto

4 de julio de 2026 - 4:14 PM

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México buscará este domingo el boleto a los cuartos de final ante Inglaterra. (Ricardo Mazalán)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

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Ciudad de México - México e Inglaterra se medirán el domingo por el pasaporte a los cuartos de final de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, la fortaleza casi inexpugnable del Tru que está cargada de memorias y significados para ambas selecciones.

Inmerso en una ola de euforia tras encadenar cuatro victorias sin encajar goles, México afronta una oportunidad única para alcanzar los cuartos de final por primera vez en cuatro décadas. Se puede argumentar que el choque contra Inglaterra podría ser el partido más trascendental en la historia reciente de la selección mexicana.

El equipo dirigido por Javier Aguirre encara su prueba más compleja del torneo contra Inglaterra, la subcampeona de las últimas dos ediciones de la Eurocopa que pasó todo un suplicido para doblegar a Congo, saliendo a flote gracias al doblete del astro Harry Kane en los últimos minutos.

La ambición mexicana se sustenta en el Azteca. Desde su inauguración en 1966, el Tri apenas ha perdido dos partidos en competiciones oficiales en el recinto, y el último se remonta a un compromiso contra Honduras en las eliminatorias mundialistas en septiembre de 2013.

En sus tres mundiales en casa, los de 1970, 1986 y el actual, México ha disputado 10 partidos en el Azteca, con un saldo de ocho victorias y dos empates.

En la actual edición, el Tri lleva tres triunfos en la capital mexicana con el arco invicto, imponiéndose 2-0 ante Sudáfrica y 3-0 contra la República Checa en la fase de grupos, y 2-0 contra Ecuador en los dieciseisavos de final. México también venció 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara en la primera ronda.

La racha ha desatado el entusiasmo en México, con sede de algo históricao. Tras avanzar a los cuartos de final en 1986, la historia mundialista de México ha estado marcada por la obsesión de repetir esa campaña.

Tras perderse el torneo de 1990 por una sanción, México totalizó siete eliminaciones consecutivas en los octavos de final hasta que claudicó en la fase de grupos de Qatar 2022.

Aguirre deberá apostar por el equilibro entre un línea ofensiva combativa, liderada por los delanteros Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Su solidez defensiva tendrá las manos con la pegada de Kane y el talento de Jude Bellingham.

Los ingleses igualmente regresarán a este escenario 40 años después del memorable cruce con Argentina, también en los cuartos. Los “Tres Leones” cayeron derrotados por los icónicos goles de Diego Maradona: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

El conjunto comandado por el alemán Thomas Tuchel hará su quinta aparición mundialista luego de la remontada ante Congo.

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Mundial de Fútbol 2026MéxicoInglaterraFIFA
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